Микола Ульянич став широко відомим громадськості, коли минулого року торгував біля метро медом прямо з багажника електрокара. Зараз заслужений бджоляр вирішив змінити свою S 85 на щось "свіжіше".

Tesla Model S 85, нещодавно виставлена на продаж, минулого року разом зі своїм власником стала зіркою інтернету, після того як її власник торгував медом біля київської станції метро “Осокорки” прямо з багажника.

На своїй сторінці у Facebook Микола Ульянич – власник електрокара, написав: "Моя Тесла моделі S 85 З пробігом 22 тис. км (2014 року) і повною комплектацією, крім автопілота і пневмопідвіски. Жодного недоліку. Продається значно дешевше аналогів. Зареєстрована в Київській області. Має додатково запасне колесо і комплект зимових шин”. Заслужений пасічник України розраховує отримати за свій автомобіль 61 тисячу доларів. Каже, що продає автомобіль, аби придбати новішу модель.

Якщо ж за вказану суму Tesla продати не вдасться, чоловік залишить собі цю, адже в неї досі невеликий пробіг і, як каже сам власник, “жодного недоліку”.

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