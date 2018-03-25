Цей баггі швидкий. Дуже швидкий! Можливо, навіть найшвидший автомобіль для піщаних перегонів на сьогоднішній час!

Ентузіаст, що побудував цей електричний баггі, назвав його Tesla Sand Truck. Потужність цього піщаного авто становить 636 кінських сил.

За словами власника баггі у Instagram, Tesla Sand Truck використовує привід Tesla RWD, модифікований компанією HSR Motors. Маючи також літій-іонну батарею на 22 кВт*год та електродвигуни Tesla, баггі демонструє надзвичайну динаміку на піску.

Власник каже, що запасу енергії вистачає приблизно на 25-30 миль або на 20-26 дрегових заїздів. Коли виникає необхідність підзарядити акумулятори, це роблять прямо у пустелі за допомогою двох генераторів, котрі поповнюють запас активних електронів приблизно за годину-півтори.

Допис, поширений Tesla Sand Truck (@teslasandtruck) 25 Бер 2018 р. о 2:55 PDT



Ще одне відео демонструє вид з борту автомобіля – так швидкість прискорення баггі має навіть більш вражаючий ефект.

Допис, поширений Tesla Sand Truck (@teslasandtruck) 25 Бер 2018 р. о 6:38 PDT

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