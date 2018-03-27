Подібних прикладів - чимало, та все ж деякі водії, здається, просто не можуть інакше. Цього разу бажання довести свою перевагу призвело до досить кумедної аварії універсалу Volkswagen.

Автомобільні аварії, зазвичай, не привід для жартів. Та у такому випадку як цей, з потерпілого водія можна, хіба що поглузувати.

Інцидент відбувся у одному з китайських міст. На перехресті дві автівки виїхали уперед для повороту. Водій універсалу Volkswagen почав щось доводити водієві Jeep крізь відкрите вікно свого автомобіля. Так і не з’ясувавши, хто кого має пропустити уперед, обидва автомобілі рушили одночасно. Власник же універсалу вирішив, що він має право пріоритету та натиснув на педаль акселератору трохи сильніше, ніж було потрібно, одночасно повернувши кермо. Результатом став ефектний переворот автомобіля, виконати котрий навмисне вийшло б хіба що у професійного каскадера.

Останні кадри відео показують, що водій Volkswagen був пристібнутий, тож, скоріше за все, відбувся лише легкими ушкодженнями. А от його автомобіль та гордість постраждали значно сильніше.

Також цікаво: Відео з Англії доводить, що у Європі теж бувають погані дороги