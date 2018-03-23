Ями - не єдина проблема на дорозі. Наприклад, жителі англійського містечка Сванедж не можуть подолати й сотні метрів шляху, хоча на дорозі немає жодної ями.

На відео, що днями з’явилось на YouTube, кілька людей намагаються подолати підйом угору, та ідеально рівний асфальт вкритий льодом і проста дорога додому перетворюється на справжнє змагання.

Ці кадри були зняті у прибережному англійському містечку Сванедж. Сильний вітер та ожеледиця на дорозі заважають пішоходам спокійно рухатись вулицею. Протягом двох хвилин жоден автомобіль не проїхав цією дорогою, тож можна припустити, що для транспорту ця гірка – занадто складне випробування.

Користувачі YouTube у коментарях до відео жартують: “Коли він нарешті дістався додому, дружина йому каже: “ти забув купити хліба!”. Ще один коментатор повідомив: “Був там один розумник на Lexus, що намагався проїхати угору, та нічого у нього з того не вийшло” – очевидно автор цього коментря живе поруч з пекельною гіркою. Ситуація дійсно може видатись кумедною, доки ми самі не опиняємось у подібному становищі.

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