Один з найпопулярніших сайтів з продажу вживаних авто поділився статистикою покупок серед своїх користувачів. Тепер ми знаємо які автомобілі найчастіше шукали та купували цієї зими українці.

За три місяці зими Daewoo Lanos втратив топову позицію, а марка ВАЗ взагалі вилетіла з рейтингу. Схоже, українці звикають до якісних автомобілів і попит на них росте. Ростуть і цінові діапазони, в яких користувачі шукають автомобілі. Не вірите? А цифри говорять самі за себе:

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10 місце Renault Megane Середня ціна 232 793 грн

Компанія Renault за підсумками 2017 офіційно стала найпопулярнішою автомобільною маркою в Україні в сегменті вживаних авто. Протягом 12 місяців машини французького бренду купували і продавали більш ніж 10 000 разів. Багато в чому лідируючу позицію французької марки вдалося відстояти завдяки моделі Megane, яка і в цьому році залишається у фаворі у українських покупців. Як можна помітити, середня вартість машини, яка вказана вище, - далеко не з дешевих. Сьогодні це друга за дорожнечею модель, представлена в нашому рейтингу. Справа в тому, що самими популярними екземплярами Renault Megane минулої зими були досить молоді авто 2012 року випуску.

9 місце Skoda Octavia A5 Середня: 291 580 грн

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А слідом іде якраз найдорожчий з найбільш популярних вживаних автомобілів зими. У більшості випадків Skoda Octavia A5 купували у виконанні того ж 2012 року, що і позначилося на середній вартості. Втім, для багатьох українців така сума не стала непомірною і «Октавія» з легкістю влаштувалася на дев’ятій сходинці рейтингу. Так, серед усього розмаїття нових машин, представлених в каталогах, саме на «Октавію» заглядати найбільше потенційних покупців.

8 місце Opel Astra G Середня ціна 110 055 грн

Ті, хто стежить за рейтингами, саме зараз зіткнеться з першим несподіваним поворотом. Справа в тому, що зазвичай в списках лідерів з продажу на ринку вживаних авто марку Opel представляла модель Vectra, а тепер її змінила Astra G. Але не варто дивуватися завчасно - ця модель теж є в рейтингу. Інтерес до Opel Astra G в українських покупців був присутній завжди, просто не такий помітний як цієї зими. Найбільше покупців цікавила модель 2000 року випуску, яку можна знайти з бензиновими моторами об'ємом від 1,2 до 2,2 літрів. У дизельної лінійці представлені 1,7- та 2,0-літрові двигуни.

7 місце Renault Laguna Середня ціна 152 634 грн

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Ще один представник компанії Renault в нашому сьогоднішньому списку лише підтверджує лідерство марки на ринку вживаних авто України. Втім, якщо ви загорілися покупкою моделі Renault Laguna, знайти її вдасться виключно в каталогах вживаних машин: в нашу країну вона вже давно не поставляється. Нам також відомо, що саме Renault Laguna є одним з найулюбленіших автомобілів на «бляхах» серед українців. Коли ми вивчали статистику переглядів колишніх в експлуатації машин на єврономерах в 2017 році, Laguna була єдиною моделлю французької марки, яка дісталася до скільки б то не було вагомого місця у відповідному рейтингу.

6 місце Volkswagen Golf IV Середня: 134 124 грн

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Любителі міських хетчбеків, які стримано дивляться в бік вживаних автомобілів, задаються питанням «чи варто купити Volkswagen Golf» куди рідше, ніж задаються питанням: «а який саме Golf купити»? Найбільше переваг вже не перший раз віддали моделі четвертої генерації. Третє покоління хетчбека теж частенько вривалося в рейтинги найпопулярніших в Україні вживаних авто, але майже завжди поступається лідируючі позиції своєму свіжішому побратиму. Відомо, що Volkswagen Golf - найпопулярніший легковик Європи вже не один рік, так що круговорот цих автомобілів на ринку старих авто дуже активний.

5 місце Chevrolet Aveo Середня ціна 112 982 грн

Цей добре знайомий кожному автомобіль не поміняв своє розташування в рейтингу: за підсумками 2017 року Chevrolet Aveo також знаходився на екваторі топової десятки вживаних машин. Стабільністю своїх позицій машина зобов'язана досить непоганою ціною при достатньому рівні комфорту і надійності. Однак взимку покупці частіше придивлялися до більш раннх Chevrolet Aveo. Якщо в минулому році найбільш продаваною моделлю була машина 2008 року, то в сніговий період найбільше уваги взяла на себе версія від 2005 року.

4 місце Daewoo Lanos Середня ціна 91 988 грн

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Складно повірити, що Daewoo Lanos не став самим популярним автомобілем зими. Ще гірше в голові укладається те, що багаторічного лідера відкинули аж на четверте місце. І тим не менше за минулі три місяці було зафіксовано «всього» 1740 оголошень цього автомобіля з позначкою «продано». Інтерес до Ланосу вщухає, але він все одно залишається популярним авто. За середньою вартістю це найдоступніший в представленій сьогодні десятці варіант.

3 місце Audi A6 Середня ціна: 208 820 грн

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Audi A6 - найпопулярніший автомобіль ринку вживаних авто 2017 року, якщо мова йде про перегляди в каталогах. За статистикою, саме на цю машину найчастіше заглядалися потенційні покупці весь минулий рік. Що стосується безпосередньо продажів, то «шістка» за результатами минулого року займала друге місце, поступаючись лідерством лише Daewoo Lanos. І хоча цієї зими німецькому автомобілю вдалося обійти конкурента, але стати абсолютним лідером йому поки не судилося. Втім, добути почесну бронзу Audi A6 було зовсім нелегко, враховуючи досить сміливу середню вартість. При цьому, якщо весь минулий рік найбільшою популярністю користувалася модель 2006 року, то взимку перевагу віддали версіям 1999 року.

2 місце Volkswagen Passat B5 Середня ціна 169 795 грн

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Шанувальники Пасату найчастіше поділяються на дві групи: які цікавляться старим надійним Passat B4 і тих, кого більше приваблював його наступник B5. Цієї зими вибір був зроблений на користь «молодняка». Не будемо лукавити: модель все стрімкіше йде вгору ще й у зв'язку з її популярністю в категорії нерозмитнених авто. Так, за підсумками минулого року це третя за переглядами машина, яку віддавали в добрі руки з «евробляхамі» на додачу. Сміливо можна припустити, що саме такі оголошення в кінцевому рахунку і стали вирішальними в досягненні другого місця з продажу.

1 місце Opel Vectra B Середня ціна: 142 068 грн

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Нехай бренд Opel і викликає у декого бажання над ним покепкувати, але цифри говорять самі за себе. На ринку вживаних авто України марка зарекомендувала себе як вельми значущий гравець. Сьогодні перед нами було цілих два представника компанії, одному з яких вдалося посісти перше місце по продажах цієї зими і розійтися по країні тиражем в 2 491 штуку.