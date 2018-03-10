Octavia – пожалуй, самая успешная модель марки Skoda. Использование старых технологий Volkswagen AG при производстве этого автомобиля спасло чешскую марку и вдохнуло в нее вторую жизнь.

Первое поколение Skoda Octavia производилось с 1996 года по конец 2010 года на заводе Skoda в Чешской Республике. Но большинство Octavia, которые ездят по украинским дорогам с украинскими номерами, были собраны в Закарпатье. Это внесло свою лепту и в качество сборки и в начальную цену автомобилей.

Большинство “честных” Octavia – украинской сборки

Сейчас за растаможенную Octavia начала двухтысячных годов выпуска украинские владельцы хотят получить от 4500 до 7000 долларов. Аналогичные экземпляры европейского производства с европейской пропиской предлагаются по 1300 - 2500 долларов. Чем не повод задуматься о покупке Шкода Октавия на еврономерах?

Версии в кузове универсал немного дороже обычных лифтбеков.

Кузов первых Skoda Octavia

Машина обладает неплохой коррозионной стойкостью. Проблемы со ржавчиной имеются лишь у автомобилей побывавших в ДТП и тех машин, за которым плохо следили. Встретить ржавую Octavia можно крайне редко.

Кузов Octavia хорошо защищен от коррозии

Двигатели б/у Шкода Октавия

Моторная гамма большинства экземпляров на бляхах включает в семя бензиновые моторы объемом 1.6 л., турбированный бензиновый 1.8 л. с пятью клапанами на цилиндр и дизеля объемом 1.9 л. разной форсировки.

Моторы объемом 1,6 л. недорогие в ремонте, но обладают скромным моторесурсом

Младшие бензиновые моторы слабоваты для Octavia как следствие они вынуждены работать в режиме регулярных перегрузок, что сокращает их ресурс. Моторы объемом 1.6 л. начинают активно подъедать масло уже после 250-300 тысяч километров пробега. Но детали на них недорогие – бюджет на переборку двигателя с заменой поршневых колец составит всего 600-800 долларов. При условии использования неоригинальных деталей.

Атмосферные версии моторов 1,8 л. с пятью клапанами на цилиндр достаточно надежны

Турбированный 20-клапанный мотор объемом 1,8 л. обладает очень динамичным нравом. Он не доставляет особых хлопот до 250-300 тыс. км. Но после достижения этого показателя начинают проявляться проблемы с турбиной (ремонт – 400-600 долларов).

Возникают проблемы с цепью между распредвалами (40 – 80 долларов), натяжителем этой цепи, который в некоторых версиях этого двигателя (AGN) также исполняет функции фазорегулятора (200 – 250 долларов за оригинальную деталь). Но самое печальное, что звездочки распредвалов несъемные и при их износе приходится менять оба распредвала, а это уже по 400 – 500 долларов за каждый. Кроме того, этот мотор склонен к перегреву и очень не любит, когда на него устанавливают ГБО.

Большинство Skoda Octavia “на бляхах” оборудованы дизельными моторами

Все дизельные моторы обладали объемом 1.9 л. и все были 8-клапанными. Самый слабый – мощностью 68 л.с. был атмосферным, но встречается он довольно редко. Его можно считать самым надежным, при условии своевременного технического обслуживания и использования качественного топлива.

Читайте также: Южанина хочет перекрыть схему ввоза "евроблях"

Турбированыне дизеля тоже отличаются завидной надежностью. Проблемы возникают лишь с турбонагнетателем после 300 - 400 тыс. км пробега и решаются за 400 – 600 долларов. Топливная система достаточно надежна - ТНВД потребует переборки ближе к 400-500 тыс км, а форсунки во всех двигателях старой конструкции – в случае надобности они легко поддаются реставрации и регулировке.

Система впрыска с использованием насос-форсунок требовательна к качеству топлива

Но есть в моторной гамме и исключения – дизельные двигателя с насос-форсунками (с маркировкой ATD, AXR и ASZ). Они очень требовательны к качеству топлива и в случае несоблюдения этого требования могут нанести серьезный удар по семейному бюджету. Цена одной новой оригинальной насос-форсунки – 650 – 700 долларов.

Реставрация этих форсунок возможна, но специалистов способных качественно произвести такою операцию крайне мало. Конечно, можно их купить и на разборке (100 – 150 долларов за штуку) но не факт, что они прослужат долго, а за процедуру по их замене (150 – 200 долларов) заплатить все равно придется.

Механические коробки передач не доставляют проблем владельцу

Автоматические 4-диапазонные коробки передач достаточно надежны, их единственным слабым местом является течь масла сквозь сальники и прокладки.

Но на подавляющем большинстве Octavia встречаются механические коробки передач, проблемы с которыми не возникают практически никогда.

Сцепление для младших бензиновых моторов не слишком дороге – 100 – 150 долларов за комплект, а вот для дизельных версий предусмотрена замена сцепления вместе с демпферным маховиком – такой неоригинальный комплект стоит около 200 – 300 долларов, а за оригинал просят почти 900 долларов.

Читайте также: Все опасности старого Mercedes-Benz W210 "на бляхах"

Проблемы подвесок Шкода Октавия

Передняя подвеска всех версий Skoda Octavia надежна и долговечна. Ресурс пружин и амортизаторов достигает 250 - 300 тыс км. Набор из двух неоригинальных шаровых опор четырех салейнблоков, и пары тяг и втулок стабилизатора обойдется в 60 – 100 долларов вместе с работой по их замене.

Задняя балка повреждается только в случае ДТП

Задняя неразрезная балка не доставляет ровно никаких проблем вплоть до 300 - 400 тыс. км. затем требует замены двух сайлетблоков стоимостью около 40 долларов каждый. Изредка выходят из строя задние ступичные подшипники, которые меняются вместе со ступицей, но стоят по 20 - 50 долларов за штуку.

Диагностировать электронику можно самостоятельно – такой прибор стоит недорого

Электрическая часть первых Skoda Octavia достаточно надежна – диагностику практически любого уровня сложности модно сделать самостоятельно при помощи обычного ноутбука и адаптера VAG-COM или его русифицированной версии “Вася Диагност”. Цена такого устройства – 40 – 60 долларов.

Читайте также: Renault Laguna "на бляхах": стоит ли брать

В целом Skoda Octavia – один из самых подходящих автомобилей для его эксплуатации по полулегальной схеме «евроблях». Он не только надежен, неприхотлив и дешев в обслуживании, но и обладает завидной ликвидностью.

Octavia достаточно легко отдать на разборку, получив за него сразу 600 – 1300 долларов, а можно и разобрать и продать по запчастям самостоятельно, ведь спрос на детали от Octavia достаточно большой – этих автомобилей в Украине очень много.