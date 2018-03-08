У комітеті Верховної ради з питань податкової та митної політики давно мріють про достойний вихід з ситуації, що склалася навколо автомобілів на іноземній реєстрації. І вже згодні навіть на амністію, але активісти "євробляхарів" вимагають схему.

Протистояння між власниками автомобілів на іноземній реєстрації та митників і податківців загострюється с кожним днем. Причому, з кожним днем кількість автомобілів на “евробляхах” в нашій країні стає все більшою, а вимоги людей, що на цих машинах їздять, все вагомішими.

Нещодавно народний депутат Олександр Кірш заявив про ініціативу розмитнити автомобілі на іноземній реєстрації “за символічну плату”. Цю пропозицію більш детально прокоментувала Ніна Южаніна, голова комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики.

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“Це варіант виходу з ситуації, (як був використаний) в республіці Молдова. “Символічний збір” - це значить для республіки Молдова 30% від діючої ставки для акцизного податку, який заплатили громадяни Молдови, щоб мати можливість зареєструвати автомобілі в Молдові і потім стати вже на законні рейки, і не зловживати нормами митного законодавства”, - сказала Ніна Южаніна в ефірі радіо “Голос столиці”. За словами пані Южаніної, Молдова мала ті ж проблеми, що і Україна: дірки в законодавстві дозволили великій кількості громадян ввезти автомобілі з іноземною реєстрацією, використовуючи ті ж схеми, які використовуються зараз в Україні.

Тому вона пропонує спочатку дати можливість громадянам розмитнити автомобілі за певною ставкою і поставити їх на облік. “І друга частина - паралельно внести зміни в законодавство, які в подальшому заборонили б назавжди зловживати нормами, які зараз були використані людьми, що завезли автомобілі, поміщаючи їх в режим транзиту або тимчасового ввезення”, - сказала Ніна Южаніна.

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На перший погляд така пропозиція звучить непогано, але вона створює нерівні умови. Ті хто встиг завести автомобілі, зможуть їх легалізувати за невелику суму, а інші громадяни не будуть мати можливості ввозити автомобілі за тими ж ставками. Тому компромісним варіантом і для громадян і для держави може стати розробка прийнятної схему ввозу автомобілів в Україну.