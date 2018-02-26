Поліцейський на Житомирщині заповняв спеціальну анкету, в якій вказував належність автомобіля на "євробляхах".

Водій автомобіля на "єврономерах" порушив правила дорожнього руху, за що його зупинили працівники Патрульної поліції.

Під час оформлення протоколу поліцейський також заповнив спеціальну форму "Інформаційна картка на Єврономер". В ній вказані дані про українського та закордонного власника автомобіля "на бляхах", ідентифікаційні номери автомобіля та вид порушення ПДД, яке скоїв водій. Про це повідомляють на сайті "Журнал Житомира".

Водію, якого оштрафували, вдалось сфотографувати "Інформаційну карту". Для чого поліцейські збирають інформацію про власники "євроблях" та куди потім її повідомляють, наразі невідомо.

Нагадаємо, що українці масово скуповують заборонені у США дизелі.