За результатами лютого лідером продажів нових автомобілів в Україні став Volkswagen Golf Sportwagen 2015 року, який возять до нас зі США через заборону там продавати дизельні машини німецької марки.

Український імпортер німецьких автомобілів Audi та Volkswagen у лютому привіз велику партію дизельних автомобілів 2015 року, які заборонені до продажу у США та деяких інших країнах. Незважаючи на те, що автомобілі випущені ще 2015 року, українці масово скуповують їх, чекають у багатомісячних чергах.

Причина такого ажіотажу – низька ціна. Наприклад, дизельний Volkswagen Golf Sportwagen 2015 року виробництва мексиканського заводу Volkswagen AG коштує близько 18 тис. доларів, а Audi A3, вироблена в Угорщині – 19,5 тис. євро. Для прикладу – такі ж бензинові моделі автомобілів 2017 року виготовлення коштують у півтори-два рази дорожче.

Завдяки масовим поставкам цих моделей в лютому марка Volkswagen зайняла перше місце в рейтингу продажів нових авто в Україні, продавши 830 машин (половина з них саме “Спортвагени”). Порівняно з минулим року цей бренд поліпшив свій результат у 2,2 рази, передає асоціація “Укравтопром”.

Загалом ринок нових автомобілів (якщо вважати такими моделі 2015 року виготовлення) зріс у лютому майже на 21% порівно з цим же місяцем рік тому. Результат минулого місяця - 5,9 тис. нових легковиків.

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На другому місці у рейтингу продажів лютого – Toyota, яка посідала роком раніше третю сходинку рейтингу. При цьому лютневі реалізації машин цієї марки в Україні зросли в порівнянні з 2017 роком вдвічі і становили 697 шт.

Третє місце у лідера торішнього лютого Renault – 536 реєстрацій і 0,8% зростання.

Четверте місце в рейтингу українці віддали відразу двом маркам Audi і Nissan, придбавши по 367 авто цих марок. Але якщо лютневий результат Nissan зріс на 29%, то у Audi сталося більш ніж двократне зростання (+116% до лютого 2017р.). І це знову-ж таки, за рахунок дизельних машин 2015 року.

Замикає п’ятірку лідерів Skoda з результатом 362 авто (+46%).

Також в ТОП-10 ринку минулого місяця увійшли: Hyundai – 338 од. (+2%); Ravon – 270 од. (+197%); Ford – 228 од. (-18%); Mazda – 198 од. (+33%); Mitsubishi – 178 од. (+45%).

Нагадаємо, чому зроблені в Україні автомобілі не дешевші імпортних.