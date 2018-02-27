Причину назвав власник єдиного в Україні автозаводу, який випускає легкові автомобілі.

Олег Боярин, глава правління та власник закарпатського заводу "Єврокар", який виробляє легковики Skoda, назвав секрет ціноутворення вітчизняних автівок.

За його словами, при складанні автомобіля в Україні виробник платить акцизний збір двічі – за кузов та готову машину. А вартість кузова в вартості готового автомобіля становить до 70%. В той же час мито на ввіз виробник не платить. Воно становить 7,3% від вартості авто, якщо транспортний засіб імпортується з країн Європи. Таким чином, зазначає Боярин, за рахунок сплати акцизу виробник фактично знаходиться в паритеті з імпортом. Тому ціни на вироблені в Україні автомобілі Skoda практично не відрізняються від цін аналогічних авто-конкурентів, імпортованих з країн Євросоюзу.

Читайте також: Українські Skoda хочуть експортувати в Європу

"За існуючих умов немає сенсу займатися виробництвом в Україні, - говорить Олег Боярин. - Ми останні, хто випускає легкові автомобілі. Намагаємося зберегти персонал з розрахунком на можливі майбутні проекти. Без підтримки промисловості на державному рівні говорити про якийсь розвиток складно”.

Нагадаємо, що cтало відомо, коли в Україні почнуть виробництво Skoda Karoq.