Автошпигуни сфотографували випробування нового покоління позашляховика BMW X5.

Баварський концерн BMW планомірно оновлює свою лінійку позашляховиків Х-класу. Нещодавно дебютувало нове покоління BMW X4, розпочалися продажі в Україні X3, з'явився абсолютно новий BMW Х2.

Прийшов час, коли найстарший X5 піддасться повному оновленню. Автомобільні шпигуни спіймали прототип моделі, який проходить тестування на останніх етапах розробки десь у Німеччині.

Прототип BMW X5 у Німеччині (фото Motor1).

Головна відмінність майбутнього BMW X5 – просто гігантська решітка радіатора. Втім, виглядає вона непогано. Так само, як і нові світлодіодні фари та повітрозбірники в бампері.

Задні ліхтарі трохи схожі на світлотехніку у кросоверів Peugeot 3008/5008, однак це лише прототип. Навряд чи вони залишаться такими на серійній моделі.

Новинка буде збудована на новій платформі CLAR, хоча X5 збереже свої розміри та форму. Можливе незначне збільшення габаритів, яке призведе до більшого простору в салоні.

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На початку випуску нового Х5 набір двигунів навряд чи зміниться. Також передбачається версія плагін-гібрид, яка доступна і в теперішньому поколінні. Буде встановлюватись і 4,4-літровий двигун biturbo V8.

На тій же платформі BMW також розробить більший X7 з трьома рядами сидінь. Існують також чутки про ще більш розкішний X8, однак офіційного підтвердження про його появу немає.

Нагадаємо, що на BMW Z4 чекаємо влітку.