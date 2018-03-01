Цей купеподібний кросовер "відпочкувався" з BMW Х3 і з усіх сил намагається бути схожим на Х6.

BMW Х4 2019 модельного року значно складніше відрізнити від більшого X6. Баварці прагнуть наблизити обсяги продажів не вельми популярного Ікс-чотири до показників одного з своїх бестселерів.

“Зменшена копія X6” суттєво змінилась зовні, порівняно з попередником. У межах одного покоління та дизайнерської концепції, звичайно. Кросовер став на 8 см довшим, а його передні фари трохи “прищурились”, ставши вужчими.

Салон новинки ідентичний новому BMW X3. За рахунок електронної приладової панелі і широкоформатного HD-екрану медіацентру виглядає інтер’єр дещо свіжішим. Також, за рахунок збільшення габаритів, пасажири задніх крісел мають додаткові 3 см у колінах, а обсяг багажного відділення виріс на цілих 25 літрів.

Фото: BMW та autobible.euro.cz

Новинка стала трохи легшою, порівняно з попередником та ще й зменшила аеродинамічний опір. Це допомагає двигунам працювати ефективніше та спживати менше пального. Лінійка моторів та ж, що й у X3: бензинові продукують 184, 252 і 360 к.с., а дизельні – 190, 231, 326 к.с. Усі поєднуються виключно з 8-ступеневим “автоматом”, що спрямовує потужність на обидві осі автомобіля.

Читайте також: BMW показала Concept M8 Gran Coupe