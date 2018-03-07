BMW 8 Series – ексклюзивне купе з початку дев’яностих повертається в новому образі. Правда після реінкарнації баварська вісімка стала седаном.

У минулому році мі вже бачили Concept 8 Series. Потім версія в камуфляжі була помічена під час дорожніх тестів. І ось на автосалоні в Женеві в 2018 році був представлений новий BMW Concept M8 Gran Coupe, останній в лінійці тизер BMW 8 Series.

Як і інші моделі BMW Gran Coupe, M8 Gran Coupe має форму чотирьохдверного купе. Але насправді, це звичайний седан. Але він стильний і може стати достойною альтернативою вже звичним седанам серії 5 і 7.

На разі у нас немає ніяких подробиць і технічних характеристик, але гарним варіантом міг би стати V8 з турбонаддувом потужністю 600 к.с. від нового BMW M5. А ще краще, якби новинка була обладнана електроприводом і могла б конкурувати з Tesla Model S за своїми динамічними показниками.

Читайте також: Знайомимось з майбутньою Mazda3

Проте усі надії на сучасні технології тануть при виді корми концепту – чотири патрубка вихлопної системи однозначно говорять про використання потужних двигунів на рідкому паливі.