Концепт Mazda Kai, показаний на Женевському автосалоні, є передвісником наступного покоління японського хетчбека.

Разом з ефектним концептом Vision Coupe японці привезли до Женеви ще один прототип, котрий має більший зв’язок з реальністю – Mazda Kai.

У перекладі з японської “Кай” означає “Піонер”, тобто першопроходець. Можливо хетчбек Mazda3 буде першою моделлю, що отримає стилістичні ознаки нового дизайну марки. Як і Vision Coupe, концептуальний хетчбек має вкрай лаконічні форми, стрімкий силует і в цілому зовнішність, що справляє враження. Є у ньому “вау-ефект”. Японці кажуть, що перед нами новий виток еволюції дизайну KODO.

Нам подобаються такі стилістичні рішення як заглиблені у кузов фари, приховані дверні ручки та двоповерхова панель у салоні. Звичайно ж, відеокамери, що слугують у якості дзеркал заднього виду – лише для концепта, а у серійного хетчбека будуть традиційні люстерка.

Примітно, що концепт оснащено двигуном Skyactiv-X. Вже наступного року має прибути наступник компактного хетчбека і в нього буде такий двигун. Будемо сподіватись, що і зовнішність Kai.

Фото: Auto.cz

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