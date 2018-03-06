Чотиридверний концепт Mazda VISION COUPE представлено на авто-шоу в Женеві 2018.

На стенді японської компанії Mazda у Женеві представлено кілька серійних та концептуальних моделей. Серед них – концепт VISION COUPE, який нещодавно завоював титул “Найкрасивіший концептуальний автомобіль 2018 року” за версією паризького конкурсу 2018 Festival Automobile International.

Вперше представлений на Токійському мотор-шоу, концепт VISION COUPE показаний для європейської публіки.

Mazda VISION COUPE створений в стилі "Менше – це більше", що означає втілення простої форми, без зайвих несуттєвих елементів. Таким чином дизайнерам вдалося змоделювати образ, в якому світло від поверхонь кузова, відбиваючись під різними кутами, створює різні візуальні ефекти.

Нагадаємо, що Mazda відновлює виробництво роторних двигунів.