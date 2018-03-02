Представники компанії Mazda офіційно оголосили про повернення легендарних роторних двигунів. Але їх призначення та формат роботи стануть зовсім іншими.

В рамках нового плану Mazda побудує чисто електричний автомобіль, який планується представити в наступному році. Знаменитий двигун Ванкеля буде використовуватись в цьому автомобілі як розширювач діапазону. На думку авторів ідеї, запасу ходу у електромобіля буде достатньо для повсякденної експлуатації, але для спокою клієнтів роторний двигун все ж буде присутній.

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Схожу технологію з розширювачем діапазону вже використовує компанія BMW. Модель і3 оснащується двигуном від максі скутера, який виконує роль бензогенератора, задіяний лише для підзарядки батареї і не має прямого зв’язку з колесами.

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Японці обіцяють, що роторний двигун для електромобіля буде абсолютно безшумним, його розміри будуть такими? як у коробки з взуттям, а розташований він буде максимально низько, шоб знизити центр тяжіння електромобіля.