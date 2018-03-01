Він називається Hybrid Kinetic GT. Це чотиримісний електрокар що має величезні двері типу крило чайки. І це вже друга модель, розроблена італійським дизайн-ательє для китайської компанії.

Тізерне зображення від Pininfarina демострує ефектний чотиримісний спорткар. Познайомитись з ним ближче можна буде на Женевському автосалоні.

Концепт носить назву HK GT, що позначає його приналежність до китайської компанії Hybrid Kinetic. Майстри Pininfarina показали також задній ряд крісел концепта, котрий за описом має дарувати пасажирам відчуття лаунж-зони, тобто місця для розслаблення та відпочинку.

Наразі відомостей про концепт майже немає, але за деякою інформацією Gran Turismo отримає, на додачу до ходових акумуляторів та електромоторів, ще й турбіну. Китайська компанія Hybrid Kinetic Group займається виробництвом електричних автобусів, двигунів та акумуляторних батарей, тому має достатній досвід використання таких технологій, аби застосувати його у новій машині.

Це вже друга робота італійських дизайнерів для Hybrid Kinetic. Минулого року також у Женеві HK та Pininfarina показали розкішний седан H600 – його показано у галереї нижче.



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