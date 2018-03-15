Компактний спорткар BMW розроблюється спільно з Toyota. Японським аналогом моделі стане Supra. Обидві мають з'явитись вже за кілька місяців.

Чимало часу минуло з тих пір, як E89 був знятий з виробництва. Через два роки з того моменту BMW готова показати наступника моделі з заводським індексом G29. Новий BMW Z4 має з’явитись влітку.

Видання Аutoevolution, посилаючись на власне джерело у компанії BMW, повідомляє про те, що новий компактний спорткар від BMW має потрапити на дороги вже за кілька місяців, після офіційної прем’єри на Паризькому автосалоні. Як відомо нова Z4 матиме багато спільного з японським спорткаром Toyota Supra, оскільки компанії об’єднали зусилля у роботі над цимим двома моделями.

Концепт-кар, що передував появі нової моделі BMW показали минулого року, завдяки чому стало відомо, що Z4 матиме спеціально налаштовану платформу CLAR, на котрій також базуються моделі 3-ї, 5-ї та 7-ї Серій. Передбачається, що новинка оснащуватиметься 2-літровим та 3-літровим турбованими двигунами та матиме як автоматичну 8-ступінчату трансмісію ZF, так і механічну коробку передач. Прогнозована потужність більшого двигуна для Z4 – 380 к.с. Традиційно ця модель буде задньопривідною.

Фото: BMW Z4 / autoevolution.com

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