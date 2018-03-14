Виробництво електричного седана налагодять у Франкфурті, але коли воно розпочнеться і скільки часу доведеться чекати прихильникам BMW i-Серії - не сказали.

Минулого вересня на Франкфуртському автосалоні BMW пообіцяла, що концепт i Vision Dynamics перетвориться на серійний електромобіль. Тепер же німецький концерн офіційно підтвердив, що третій автомобіль з i-серії піде у виробництво.

i4 являє собою седан – він стане третьою моделюю у лінійці електрокарів німецького виробника, приєднавшись до хетчбека i3 та купе i8. Компанія повідомила, що протягом наступних семи років у модельній гамі BMW буде 25 електрифікованих автомобілів, включно з гібридними.

"До 2025 року наш глобальний портфель включатиме 25 повністю або частково електричних моделей", – сказав Харальд Крюгер, голова правління BMW, – "На минулому автосалоні у Франкфурті ми представили наш погляд на майбутнє електромобілів з BMW iVision Dynamics. Цей автомобіль стане реальним: він буде вироблятися в Мюнхені під індексом i4 ".

Концепт i Vision Dynamics використовує вдосконалену електросистему, що забезпечує прискорення до сотні за 4 секунди. Максимальна швидкість становить 200 км/год. З зарядженою на сто відсотків батареєю електромобіль може проїхати до 600 кілометрів. Якщо ці цифри не зміняться, то новий i4 стане гідним конкурентом для Tesla Model S.

Фото: Концепт BMW i Vision Dynamics / topgearrussia.ru

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