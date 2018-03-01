Більше того - вони можуть бути навіть більш дружніми до природи, хоча порівнювати слід не шкідливі викиди автомобілів, а першоджерела енергії.

Mazda готується до запуску нового двигуна SkyActiv-X у наступному році і компанія каже, що його технологія запалювання може зробити цей мотор більш екологічним, ніж електромобілі.

Яким чином? Електромобілі не продукують жодних шкідливих викидів, але електроенергія, котрою заряджаються акумулятори часто виробляється за рахунок викопного палива. Приблизно дві третини світового виробництва електроенергії базується на викопному паливі. Тож на думку Мазди є "недобросовісним" з боку виробників електрокарів вказувати нульову кількість шкідливих викидів.

Фото: Mazda SkyActiv-X / Mazda

Представники компанії вважають, що більш реалістичним був би метод оцінки, котрий враховував би "видобуток, виготовлення та транспортування палива". За розрахунками Mazda, електромобіль середнього розміру потребує 20 кВт*г електроенергії на 100 км. З урахуванням спаленого вугілля, необхідного для виробництва такої кількості електроенергії, такий електрокар має викиди в 200 г/км. У той же час автомобілі, що працюють на бензині мають середній показник у 156 г/км, а на зрідженому газі – 100 г/км.

Mazda SkyActiv-G у той же час продукують у середьому 142 грамів СО 2 на кілометр. А з виходом SkyActiv-X компанія збираєтья позмагатись у екологічності і з газовими двигунами. Хоча й електрична модель у гаммі японської марки має з’явитись вже наступного року. Новий двигун буде використовуватись і у гібридних моделях Mazda.

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