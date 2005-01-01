Наш тестовий Х2 – у новому для BMW, "золотому" кольорі. Він особливо дорого виглядає в антуражі Атлантичного океану. Крім нього, в палітрі виробника з`явилися ще й помаранчевий та блакитний. Ці кольори ще більше підкреслюють гени купе у Х2. І хоча корма у нього не витягнута, як у старших братів, а різко обрізана, однак дизайнери компенсували спадаючою лінією вікна. А ще звертає на себе увагу ефектна задня стійка з логотипом BMW. Вона нагадує легендарні спортивні моделі з минулого - BMW 2000 CS та 3,0 CSL.



BMW з парними індексами завжди були більш дизайнерським виконанням непарних. І незважаючи на те, що новачок більше схожий на екстравагантний хетчбек, аніж на справжнє купе, стилю йому не позичати. Так, це я читав в очах лісабонських водіїв, які проводжали новачка довгими і жадібними поглядами. А ще я в захваті від задньої стійки із логотипом на ній.

