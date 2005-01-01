На краю світу

Тест-драйв BMW X2
Автор: Сергій Волощенко
Новий BMW X2 німці презентували майже на краю світу – на узбережжі португальського мису Кабо Да Рока. Ця найзахідніша точка Європи, мабуть, символізує про початок шляху абсолютно нової моделі – компактного кросовера-купе від BMW.
Правду кажучи, баварці вже були винахідниками цієї течії в автопромі. Ще в 2008 році вони запустили свій перший SAС, тобто Sports Activity Coupe, презентувавши BMW X6. Набагато пізніше родину позашляховиків-купе доповнив X4, який був на сходинку нижче за розміром. А тепер прийшла черга купе на базі бестселера марки - Х1.

Новачок хоч і старший за індексом (Х2), але нижчий і коротший за Х1. Це при тому, що колісна база та ж. Однак найцікавіше те, що за стиль доведеться добряче доплатити, адже базова передньопривідна версія X2 sDrive20i на 60 тисяч гривень дорожча за аналогічний за Х1. Давайте поглянемо, за що.
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Інновації та традиції
Наш тестовий Х2 – у новому для BMW, "золотому" кольорі. Він особливо дорого виглядає в антуражі Атлантичного океану. Крім нього, в палітрі виробника з`явилися ще й помаранчевий та блакитний. Ці кольори ще більше підкреслюють гени купе у Х2. І хоча корма у нього не витягнута, як у старших братів, а різко обрізана, однак дизайнери компенсували спадаючою лінією вікна. А ще звертає на себе увагу ефектна задня стійка з логотипом BMW. Вона нагадує легендарні спортивні моделі з минулого - BMW 2000 CS та 3,0 CSL.

BMW з парними індексами завжди були більш дизайнерським виконанням непарних. І незважаючи на те, що новачок більше схожий на екстравагантний хетчбек, аніж на справжнє купе, стилю йому не позичати. Так, це я читав в очах лісабонських водіїв, які проводжали новачка довгими і жадібними поглядами. А ще я в захваті від задньої стійки із логотипом на ній.
Незважаючи на те, що новий кросовер створено на базі Х1, у нього всі кузовні панелі нові. Оригінальні звужені фари, зрізані з боків дизайнерські "ніздрі", власні бампери та задня оптику. А ще - вперше в історії марки - з`явився пакет M Sport Х. Це своєрідне позашляхове виконання пакету M Sport, яке окрім зменшеного на 10 мм кліренсу відрізняється наявністю масивного пластикового "позашляхового" обвісу на порогах. Цікава деталь - вихлопні труби у "ікс другого" такого ж розміру, як у 575-сильного Х6 М.

А от в салоні X2 - копія "ікс першого", хіба що декор яскравіший. В якості опції BMW пропонує мультимедійну систему з екраном на 8,8 дюймів, який став сенсорним і який можна налаштовувати на власний смак, переміщуючи віконця меню.
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На відміну від Х1 у новачка задній ряд крісел не можна регулювати поздовжньо. Незважаючи на форму купеподібного даху, місця на задньому ряду достатньо, принаймні я головою до стелі не дістаю. Але зменшення габаритів відбилося на об`ємі багажника, який вміщує 470 літрів проти 505 у Х1.
Більше спорту!
Португальські дороги - це чудове місце, аби зрозуміти характер нового БМВ. Від найзахіднішого мису Європи до Лісабону веде не дуже довга, але місцями доволі звивиста дорога. Є шанс зрозуміти, як керується найменший на сьогодні кросове від BMW.

На тесті було представлено виключно версії з дволітровим дизелем на 190 сил, автоматом на 8 передач і повним приводом. Ще й усі у виконанні M Sport X. Шассі опирається на 20-дюймові диски з низькопрофільними шинами Pirelli, то ж слухняності "баварцю" не позичати. Німці налаштовували Х2 так, аби він сприймався динамічнішим за Х1, завдяки гострішому керму і жорсткішій підвісці. Обираю режим Sport+ і просто вгвинчуюсь у віражі. BMW впевнено пірнає у повороти і тримає оберти трохи вище, ніж потрібно, аби отримати максимум тяги, бо усі 400 номів доступні вже з 1750 обертів.
Коли зупиняєшся зробити кілька фото, то розумієш, що зовні дизель гарчить значно гучніше, при тому що в салоні його не чутно. Динаміка як для двох літрів непогана, 7,7 секунди до сотні. За стільки ж бере сотню і дволітрова бензинова версія на 192 сили. Динамічніший тільки більш потужний 231-сильний дволітровий дизель, котрий виконує цей норматив на секунду швидше.

На трасі BMW перетворюється у пожирача кілометрів і невимушено тримає високий темп. В технічних характеристиках тестової машини вказано максималку у 221 км на годину, але в Португалії так не розженешся.
Чи повторить успіх Х6?
Проїхавши кілька дорожніх швів стало зрозуміло, що на таких низькопрофільних шинах нашими дорогами не поїздиш, хоча X2 і намагається зберегти комфорт. Я хотів навіть поїздити за межами асфальту. Для базових машин вказано кліренс 182 мм. Впевнений, що xDrive видряпався би мокрим підйомом з глини, але останнім часом мені не щастить з авантюрами на бездоріжжі. А в нашому BMW X2 - ще й мінус сантиметр кліренсу та стильні позашляхові пороги. Жаль їх. Тож може наступного разу.
Детальніше про модель
Ще перед вильотом на тест я зазирнув в український прайс-лист. Сьогодні Х2 пропонують на вибір з одним із трьох моторів. Найдоступнішим стане передньопривідний бензиновий дволітровик на 192 сили. Хочете повний привід – доведеться брати дволітровий дизель. Такий як у мене в руках, або ж потужніший xDrive25d. І хоча SAV-купе трохи дорожчий за Х1, баварці не сумніваються в його майбутньому. В якості аргументу пропонують приклад із "ікс шостим", який став одним з найпопулярніших позашляховиків марки, розбивши сумніви скептиків.
Фото виробника

Технічні характеристики
BMW X2 xDrive20d
МОТОР
робочий об'єм 1995 см3, потужність 190 к.с. при 4000 об/хв., обертальний момент 400 Нм при 1750 об/хв.

ТРАНСМІСІЯ
Повний привод, 8-швидкісна автоматична коробка передач.

КУЗОВ
Хетчбек, 5 дверей, 5 місць, габарити (довжина/ширина/висота): 4360/1824/1526 мм, база 2670 мм, споряджена маса 1600 кг, корисне навантаження 590 кг, об'єм багажника 470 л, об'єм бака 51 л.

ПІДВІСКА
Підвіска незалежна МакФерсон/багатоважільна. Шини: 225/45 R 20

ХОДОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальна швидкість 221 км/год. Розгін до 100 км/год за 7,7 с. Витрата пального на100 км (місто/шосе/змішаний): 5,4/4,5/4,8 л.

ЦІНА: від 1 160 736 грн.

ДИЛЕРСЬКІ ЦЕНТРИ BMW
Технічні характеристики
BMW X2 xDrive20d
МОТОР
робочий об'єм 1995 см3, потужність 190 к.с. при 4000 об/хв., обертальний момент 400 Нм при 1750 об/хв.

ТРАНСМІСІЯ
Повний привод, 8-швидкісна автоматична коробка передач.

КУЗОВ
Хетчбек, 5 дверей, 5 місць, габарити (довжина/ширина/висота): 4360/1824/1526 мм, база 2670 мм, споряджена маса 1600 кг, корисне навантаження 590 кг, об'єм багажника 470 л, об'єм бака 51 л.

ПІДВІСКА
Підвіска незалежна МакФерсон/багатоважільна. Шини: 225/45 R 20

ХОДОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальна швидкість 221 км/год. Розгін до 100 км/год за 7,7 с. Витрата пального на100 км (місто/шосе/змішаний): 5,4/4,5/4,8 л.

ЦІНА: від 1 160 736 грн.

ДИЛЕРСЬКІ ЦЕНТРИ BMW
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