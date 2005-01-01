МОТОР
робочий об'єм 1995 см3, потужність 190 к.с. при 4000 об/хв., обертальний момент 400 Нм при 1750 об/хв. ТРАНСМІСІЯ
Повний привод, 8-швидкісна автоматична коробка передач. КУЗОВ
Хетчбек, 5 дверей, 5 місць, габарити (довжина/ширина/висота): 4360/1824/1526 мм, база 2670 мм, споряджена маса 1600 кг, корисне навантаження 590 кг, об'єм багажника 470 л, об'єм бака 51 л. ПІДВІСКА
Підвіска незалежна МакФерсон/багатоважільна. Шини: 225/45 R 20
ХОДОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальна швидкість 221 км/год. Розгін до 100 км/год за 7,7 с. Витрата пального на100 км (місто/шосе/змішаний): 5,4/4,5/4,8 л. ЦІНА:
від 1 160 736 грн. ДИЛЕРСЬКІ ЦЕНТРИ BMW