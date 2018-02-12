Найбільший кросовер баварської марки з'явиться перед публікою на автосалоні у Лос-Анджелесі цієї осені

Серійну версію свого найбільшого кроссовера X7 компанія BMW представить на автосалоні в Лос-Анджелесі у листопаді. Модель буде збиратись на заводі в Спартанбурзі (Південна Кароліна, США), де вже випускаються X3, X4, X5 та X6.

Як повідомляє Autocar, дизайн новинки буде мало відрізнятися від прототипу Concept X7 iPerformance, який був представлений на автосалоні у Франкфурті минулого року. Новий кросовер матиме такі ж габаритні розміри, як і концепт.

Це означає що довжина серійного автомобіля складатиме 5020 мм, а ширина 2020 міліметрів, при довжині колісної бази у 3010 міліметрів.

BMW X7 базується на модульній архітектурі CLAR, що використовується у флагманському седані 7-Series нового покоління. Від молодших кросоверів баварського бренду X7 буде відрізнятися в першу чергу трирядним салоном, в якому зможуть розміститися шість чоловік.

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