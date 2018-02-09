Модель наступної генерації буде представлена на автосалоні у Пекіні, оскільки саме китайський ринок на нинішній час є найбільшим та найперспективнішим для німецької марки

Новий Volkswagen Touareg третього покоління відзначить свій дебют на Пекінському автосалоні цією весною. Флагман стане наступним кроком у історії найбільшої моделі марки.

Китай для презентації моделі обрано не випадково – ринок цієї країни демонструє найшвидшу динаміку розвитку SUV-сегменту та складає найбільшу ринкову долю бренду Volkswagen. Сегмент преміум-кросоверів C-SUV наразі є одним із найбільш динамічних на світовому автомобільному ринку, а у Китаї до 2023 року прогнозується його двократне зростання.

Паркетник побудовано на платформі MLB Evo, спільній з такими моделями концерну VW Group як Audi Q7, Bentley Bentayga, Lamborghini Urus та Porsche Cayenne. Наразі відомо, що наступне покоління Touareg матиме повний привід у базовій комплектації. Також очікується, що автомобіль буде обладнуватись турбованими моторами: 2-літровим потужністю 250 к.с., 2,5 на 299 к.с. та 33-літровим VR6 продуктивністю приблизно 230 к.с.

Вичерпну інформацію про наступне покоління Touareg ми зможемо отримати вже наступного місяця. Автомобіль буде представлено 23 березня 2018 року у рамках Пекінського автосалону на стенді Volkswagen.

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