Спеціальна версія Hyundai i30 N TCR підготовлена для участі у змаганнях Pirelli World Challenge у класі Touring Car Racing

Південнокорейська компанія презентувала на автосалоні у Чікаго Hyundai i30 N в формі гоночного автомобіля i30 N TCR. Бойовий болід підготовлений для участі у перегонах Pirelli World Challenge.

Представлений у США i30 N TCR має розширений кузов, капот з вентиляційними отворами, масивне антикрило та легкосплавні 18-дюймові колісні диски. Також, замість внутрішнього убранства салону, усередині i30 N розміщено металевий трубчатий каркас та спортивні ковші Sabelt з 6-точковими ременями безпеки.

Оснащено бойовий хетчбек 2-літровим двигуном з турбонаддувом та шестиступінчатою механічною трансмісією, що забезпечують автомобілю потужність у 350 к.с.

Високоефективна гальмівна система складається з шестипоршневих супортів і 15-дюймових вентильованих дисків на передній осі та 10,9-дюймовими супортами з вентильованими дисками ззаду.

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