Для Женевського автосалону баварці готують не просто прем'єру нового купе відродженої "Восьмої серії", а одразу покажуть М-версію. Принаймні, якщо вірити чуткам

Спортивний підрозділ BMW М готує до прем’єри у Женеві новий концепт-кар, побудований на базі відродженого купе 8 серії. За попередньою інформацією, публіці представлять модифікацію з 6,6-літровим V12, повідомляє Мотоr, з посиланням на BMWBlog.

Окрім дванадцатициліндрового мотора, прототип має отримати й особливі елементи оформлення, що виокремлюватимуть М-купе серед звичайних версій моделі.

BMW M8 GTE.

Нещодавно BMW показала тізерний знімок нової “Вісімки”, однако жодної інформації про модель з офіційних джерел не надходило. Однак у вересні минулого року на Франкфуртському автосалоні баварці показали гоночне купе M8 GTE, підготовлене для участі у чемпіонаті світу на витривалість (WEC), а також змагання у марафоні “24 години Ле-Ман”. Показаний автомобіль був оснащений 4-літровим турбованим V8 потужністю більше 500 кінських сил.

Читайте також: Німці підробляли документи на автомобілі для України