Українські митники розкрили злочинну схему пов'язану з імпортом вживаних автомобілів з Німеччини

Державна фіскальна служба України оприлюднила інформацію про те, що прокуратурою німецького міста Галле порушено кримінальну справу та розпочато розслідування щодо фальшування документів на авто, призначених для імпорту в Україну.

У повідомленні прес-служби немає жодних деталей цієї справи, однак журналістам порталу Аuto Ria вдалося з’ясувати, що мова йде про махінації з уживаними автомобілями. Виявилось, що проблема стосується підробки документів вживані автомобілі, вік яких у паперах значився значно меншим, ніж є насправді. Замовниками даних “послуг” виявились місцеві автосалони – три автодилери із Галле.

Схему розкрили українські митники. Вони виявили, що 82 автомобілі з Німеччини, які підлягали розмитненню, мають підроблені документи. Про що й повідомили німецьких правоохоронців. Ті ж, у свою чергу, інформацію перевірили та відкрили карну справу, аби розслідувати усі деталі злочинної схеми. Щодо працівниць німецької транспортної реєстраційної служби, то їм “світить” до 5 років тюремного ув’язнення.

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