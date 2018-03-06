Новинка має найбільший багажник в історії моделі і з додатковим вантажним простором виглядає не менш гармонічно, ніж п'ятидверний хетчбек.

У новому поколінні Kia Сeed великі літери у назві моделі повернулись, хоч і без апострофу. А ще в універсалу справді великий багажник. Корейська компанія розраховує і на великі цифри у показниках продажів, створивши усі необхідні для цього умови.

Новий компактний універсал Kia Сeed Sportswagon чи SW оснащується турбованим 1-літровим бензиновим двигуном з трьома циліндрами, що продукує 120 кінських сил. Ще один турбований 1,4-літровий агрегат має 140 к.с., у той час як безнаддувний двигун того ж об’єму видає лише 100 к.с. Прихильникам дизельних моторів адресовано версії з 1,6-літровим CRDi, що в залежності від налаштувань може продукувати 115 або 136 к.с. Мотори поєднуються з шестиступінчатою механічною трансмісією, 7 автоматичних передач доступні у якості опції.

Універсал має місткий багажник, що здатен прийняти на борт до 600 літрів поклажі. Це на 14 відсотків більше, ніж міг вмістити попередник. Спинки задніх сидінь складаються у співвідношенні 40:20:40 та утворюють рівну площину з підлогою багажнику. За доплату можна обладнати дверцята багажного відсіку електроприводом.

Автомобіль отримав широкий список допоміжних систем у якості основного набору, та ще більше у якості додаткових опцій. Універсал може похвалитись сімома подушками безпеки, систему запобігання лобовим зіткненням, інтегрований круїз-контроль, інтелектуальне паркування та багато інших систем, які полегшать ваше життя за кермом. Kia розпочне продажі Ceed Sportswagon у Європі у четвертому кварталі цього року. Вартість моделі у Старому світі починається від 17 тисяч євро.

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