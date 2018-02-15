Компанія Kia оприлюднила офіційну інформацію що до нового покоління хетчбеку Ceed. Європейська презентація відбудеться в рамках Женевського автосалону.

В третьому поклінні популярного хетчбека була змінена назва - Ceed тепер пишеться з великої букви та без апострофу. Крім цього змінилась платформа на якій побудований автомобіль. Шассі K2 також має незалежну підвіску всіх чотирьох коліс і таку саму колісну базу як і його попередник - 2650 міліметрів. При цому автомобіль став на 20 міліметрів ширшим, та на 23 міліметра нижчим за свого попередника. Обсяг багажника зріс до 395 літрів

Хетчбек буде пропонуватися з 100-сильним бензиновим мотором, та 1.4, літровим турбодвигуном потужністю 120 сил і турбованим 1,4-літровим агрегатом, що видає 140 сил. Останній прийшов на зміну колишньої “четвірці” об'ємом 1.6 л.

Також для моделі доступний 1,6-літровий турбодизель. Він доступний в двох модифікаціях - 115 і 136 кінських сил.

Всі агрегати зможуть працювати в парі шестиступінчастою механічною коробкою передач. Також для всіх моторів (крім двох найменш потужних бензинових) в якості опції можна замовити семиступінчастий "робот" з двома зчепленнями.



Новий “Сід” оснастили системою зміни режимів роботи керуючої електроніки, яка змінює налаштування двигуна і рульового управління. За доплату пропонується так званий “еко-пакет”, до складу якого увійдуть активні шторки в решітці радіатора (вони закриваються, коли потрібно зменшимо коефіцієнт аеродинамічного опору), занижена підвіска, плоске закрите днище, а також шини Michelin зі зниженим опором коченню.

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Компанія Kia називає хетчбек Ceed нового покоління найтехнологічнішим в сегменті. В оснащення моделі входить адаптивний круїз, управління деякими функціями машини зі смартфона, бездротова зарядка для гаджетів, аудіосистема JBL, мультимедійний комплекс з п'яти, семи або восьмидюймовим екраном, системи підтримки рядності руху, стеження за мертвими зонами, допомоги при парковці і виїзді з паркувального місця.

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Виробництво нового “Сіда” почнеться в травні. Європейські продажі почнуться влітку. Модель буде випускатися в чотирьох модифікаціях: п'ятидверний хетчбек, універсал, ліфтбек і кроссовер.