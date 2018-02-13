Читач угорського видання Vezess випадково побачив новий хетчбек Focus під час його зйомок у Португалії, зробив пару знімків на смартфон та надіслав їх до редакції.

Хетчбек Ford Focus четвертого покоління потрапив у об’єктив випадкового перехожого, що впізнав новий автомобіль та пішов на авантюру, аби показати машину іншим.

Угорське видання Vezess приводить коментар до отриманої на адресу редакції фотографії: "Привіт, я думаю, що я бачив новий Ford Focus в Кашкайш. Я не зміг зробити більше знімків, оскільки мене помітили та почали переслідувати. Жінка, що у центру кадру, кричала, аби я не знімав" – підписав фотографії читач на ім’я Томаш.

Раніше новий Фокус вже потрапляв у об’єктиви шпигунських камер, але у камуфляжі. Нагадаємо, що офіційна презентація моделі запланована на квітень цього року. Наразі відомо, що Ford Focus четвертого покоління матиме більші габарити, у порівнянні з нинішнім, причому значна частина прибавки у довжині прийдеться на колісну базу – 50 мм.

Лінійка моделей має поповнитись позашляховим варіантом Active і люксовим Vignale. До списку додаткових опцій Focus нового покоління увійдуть системи превентивного гальмування і розпізнавання дорожніх знаків. За непідтвердженою інформацією для Фокуса готують бензинові турбовані EcoBoost об'ємом 1,0 та півтора літри, потужністю у 125, 140, 150 та 180 к.с., а також півторалітрові турбодизелі на 100 і 125 к.с. Навряд чи обійдеться без “гарячої” версії Ford Focus ST, під капотом якої буде приховано не менше 280 “конячок”.

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