Баварська компанія оприлюднила фото та інформацію про BMW X4 2019 модельного року, незадовго до прем'єри у Женеві.

BMW X4 2019 модельного року збільшив габарити, потужність та швидкість. Причому виріс автомобіль другого покоління не лише зовні, а й у середині.

Перше покоління X4, що з’явилось у 2014 році, до цього часу має непогані показники продажів – за три роки реалізовано близько 200 тисяч автомобілів. Враховуючи, що X4 має чимало конкурентів і сам, по суті, є лише модифікацією BMW X3, такий результат можна вважати більш ніж вдалим. Тож до Женевського автосалону цьюго року німці підготували вже наступне покоління моделі.

Новий Х4 (справа) спереду можна впізнати за більшими “ніздрями” решітки радіатора та новими світлодіодними фарами

Нове покоління X4 має 4752 мм в довжину і 1918 мм в ширину при колісній базі у 2864 мм – це трохи більше, ніж у попередника. При цьому автомобіль став на 50 кг легше, завдяки використанню алюмінія у структурі рами та кузова.

Зовні модель другого покоління відрізняє більша радіаторна решітка, що дуже схожа на деталь від останнього X3. Окрім того, у фарах в якості стандартного оснащення використовуються світлодіоди.

“Ікс чотири” збільшив і обсяг внутрішнього простору. Завдяки довшій колісній базі, в пасажирів задніх сидінь з’явилось кілька додаткових сантиметрів. Окрім того, обсяг багажника купе-кросовера також виріс – до 525 літрів, а зі складеними задніми сидіннями у машину можна завантажити до 1430 літрів поклажі.

Корму нового Х4 (справа) прикрашають згладжені задні фари

Інтер'єр нового автомобіля більше відповідає стандартам сучасності. Тут з'явилися віртуальна панель приладів і великий 10,25-дюймовий тачскрін мультимедіа, а у списк додаткового оснащення є й проекційний дисплей. Також покупцям пропонують розширити технологічні можливості X4 за допомогою камери 360-градусного огляду, системи автоматичного паркування з дистанційним управлінням, Wi-Fi. Кілька систем, встановлених у БМВ Х4, дозволяють говорити про напівавтономне управління.

Найперша відмінність салону, яка кидається у вічі – екран мультимедійної системи виконано окремим елементом.

Незважаючи на розкіш та технологічність, головною складовою успіху усіх без винятку BMW є двигуни. Покупці нового X4 матимуть широкий вибір моторів, серед яких бензинові турбовані агрегати: 2-літровий (184 і 252 к.с.) та 3-літровий (360 к.с.), а також турбодизелі такого ж об'єму, продуктивністю у 190, 231, 265 та 326 к.с. Вартість нової моделі буде оголошена під час презентації на автосалоні у Женеві в березні.

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