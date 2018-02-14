Автомобілі отримали багато допоміжних систем, які виробник називає напів-авопілотом. Презентація оновлених моделей відбудеться на Женевському автосалону у березні.

Компанія Mercedes-Benz розповсюдила інформацію про оновлену модель C-Class, котру пропонують одразу у двох типах кузову – седан та універсал.

Найпомітнішими ознаками оновлення автомобіля є нова решітка радіатора та світлодіодні фари, які відтепер входять до списку базового оснащення. Дещо змінилась форма бамперів, а також задня оптика. У салоні C-Class відрізняє нове кермо з сенсорними кнопками та злегка видозмінена панель приладів. У списку додаткового оснащення значаться 12,3-дюймова віртуальна панель приладів і збільшений 10,25-дюймовий дисплей мультимедіа. Приємною новиною для власників свіжої моделі стануть передні сидіння, які у більш дорогих комплектаціях мають функцію масажу.

Деяких змін зазнає і лінійка двигунів, але детальна інформація про технічні характеристики залишається в таємниці до Женевського автосалону. Наразі лише відомо, що версія С300 з дволітровим турбомотором матиме потужність у 258 к. с. замість нинішніх 245, гібрид C300e отримає нову акумуляторну батарею зі збільшеною до 13,8 кВт/год ємністю.

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