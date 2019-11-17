Незважаючи на причетність до створення BMW 3-series в кузові E46 знаменитого Кріса Бенгла, зовнішність автомобіля досить симпатична. А ось вартість утримання змушує серйозно задуматися про доцільність його покупки.

BMW 3-series в кузові E46 випускалася з 1998 по 2006 рік. Зараз в Україні дуже багато таких авто на українській реєстрації вартістю від 5 000 до 10 000 доларів в залежності від стану і року випуску. Але давайте розберемося, скільки ж буде коштувати утримання такого автомобіля.

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Кузов БМВ 3 серії E46 не дуже схильний до корозії, але деколи все ж відступає перед натиском рудої хвороби. Найбільш схильні до дії іржі задні арки і пороги. Останні прикриті пластиковими накладками і помітити їх "трухлявість" можна не відразу. Крім того, від корозії часто страждають крила, кришка капота і нижні частини дверей.

Корозія захована під декоративними елементами

Ще одне слабке місце кузова – точки кріплення задньої підвіски. Схильні до корозії монтажні сполучення з часом руйнуються. Некваліфіковане відновлення призводить до зміщення задньої осі, в результаті чого створюється враження, ніби машина їде боком. Також слабким місцем кузова є склянки передніх амортизаторів. Вони відгнивають і завалюються всередину.

Кріплення задньої підвіски до кузова з часом прогниває

Якщо ситуацію зі склянками передньої підвіски можна виправити установкою розпірки і підваркою, то реставрація задніх арок, порогів і крил займе чимало часу і коштів. Вартість таких робіт сильно залежить від рівня автосервісу і від його регіону розташування. У столичних гаражах за переварку порогів і арок візьмуть 200-400 доларів без обліку запчастин. Якщо додати до цього вартість деталей і фарбування, вийде сума, близька до 1 000 доларів.

Двигун досить надійний

Двигунів у БМВ 3 серії E46 було багато. Всі рядні, чотирьох або шестициліндрові. І ті й інші були як дизельними, так і бензиновими. На пропонованих в Україні автомобілях найчастіше встановлений дволітровий дизельний двигун з маркуванням M47. В цілому він досить довговічний і невибагливий. Проблеми можуть виникнути лише з турбіною. Деталь з розбирання коштує 200 – 300 доларів, але її ресурс (250-300 тис. км), швидше за все, закінчується. Реставрація турбіни дорожча – приблизно 500-700 доларів. Часто виходять з ладу подушки кріплення двигуна. Їх ціна – 50-80 доларів.

Ресурс ПНВТ залежить від якості палива

Паливна система БМВ 3 серії E46. Можливі проблеми і з паливною системою. Часто зустрічається несправність – дефект клапана, що регулює тиск палива. Новий клапан коштує близько 200 доларів, але оскільки несправність поширена, деякі умільці навчилися його ремонтувати. Сам паливний насос високого тиску служить 400-500 тис км. Його реставрація коштує близько 600-800 доларів.

Бачок системи охолодження має властивість тріскатися

Є у дизельних БМВ Е46 і типові проблеми з системою охолодження. Регулярно виходить з ладу віскомуфта вентилятора. Ціна неоригінальної деталі близько 50 доларів, оригінал – 200 доларів. Часто лопається розширювальний бачок системи охолодження. Ціна нового – 40-100 доларів.

Автоматична коробка БМВ 3 серії E46 вимагає своєчасного обслуговування

Коробка передач БМВ 3 серії E46. Механічна коробка передач в цілому надійна, до зносу схильний тільки привід лаштунки. Його ремонт коштує близько 20-50 доларів. А ось з автоматичним коробками складніше. Вони вимагають якісного масла і своєчасного обслуговування. Порушення термінів ТО, тривалі пробуксовки і різкі старти зі світлофора швидко виводять старий автомат з ладу. Ремонт його часто недоцільний з економічних причин. Вживаний автомат з розбирання коштує 600-1 200 доларів в залежності від стану і пробігу.

Кульові опори змінюються разом з важелями

Ходова БМВ 3 серії E46 в цілому досить довговічна. В наших умовах ресурс важелів передньої підвіски становить 50-80 тисяч кілометрів. Ціна неоригінальних – 150-200 доларів. Часто просідають або ламаються пружини задньої підвіски (по 40-120 доларів за штуку). Іноді виходять з ладу передні ступичні підшипники, які замінюються тільки в зборі з маточиною (по 200 доларів за оригінал).

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Ресурс рульової рейки не дуже великий

Не відрізняється довговічністю рульова рейка БМВ 3 серії E46. Після 200-250 тис км вона, як правило, потребує реставрації (200-400 доларів). При такому ж пробігу виходить з ладу і насос гідропідсилювача, його відновлення обійдеться в 150-200 доларів.

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Розпірка допомагає зберегти склянки передніх амортизаторів

Резюме Авто24

В цілому утримування дизельної BMW 3-series в кузові Е46 цілком можна порівняти з витратами на Audi A6 тих же років випуску. Ось тільки у випадку з Audi її ще можна спробувати продати на запчастини. А у випадку з BMW 3-series кошти, витрачені на кузов, вже не повернути. Тому на розбирання такі автомобілі приймають менш охоче, та й платять не дорого.