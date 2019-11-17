Несмотря на причастность к созданию BMW 3-series в кузове E46 знаменитого Криса Бэнгла, внешность автомобиля достаточно симпатична. А вот стоимость содержания заставляет серьезно задуматься о целесообразности его покупки.

BMW 3-series в кузове E46 выпускалась с 1998 по 2006 год. Сейчас в Украине очень много таких машин на украинской регистрации, которые стоят от 5 000 до 10 000 долларов в зависимости от состояния и года выпуска. Но давайте разберемся, сколько же будет стоить содержание такого автомобиля.

Читайте також: Легалізувати за 500 євро - в Україні знову протести "євробляхерів"

Кузов БМВ 3 серии E46 не слишком склонен к коррозии, но в тяжелом для многих автомобилей прибалтийском климате он все же отступает перед натиском рыжей болезни. Наиболее подвержены воздействию ржавчины задние арки и пороги. Последние прикрыты пластиковыми накладками и заметить их “трухлявость” можно не сразу. Кроме того, от коррозии часто страдают крылья, крышка капота и нижние части дверей.

Коррозия спрятана под декоративными элементами

Еще одно слабое место кузова – точки крепления задней подвески. Подверженные коррозии монтажные сопряжения со временем разрушаются. Неквалифицированное восстановление приводит к смещению задней оси, в результате чего создается впечатление, будто машина едет боком. Также слабым местом кузова являются стаканы передних амортизаторов. Они отгнивают и заваливаются вовнутрь.

Крепление задней подвески к кузову со временем прогнивает

Если ситуацию со стаканами передней подвески можно исправить установкой распорки и подваркой, то реставрация задних арок, порогов и крыльев займет немало времени и средств. Стоимость таких работ сильно зависит от уровня автосервиса и от его региона расположения. В столичных гаражах за переварку порогов и арок возьмут 200-400 долларов без учета запчастей. Если добавить к этому стоимость деталей и покраску, выйдет сумма, близкая к 1 000 долларов.

Двигатель достаточно надежен

Двигателей у БМВ 3 серии E46 было много. Все рядные, четырех или шестицилиндровые. И те и другие были как дизельными, так и бензиновыми. На предлагаемых в Украине «бляхах» чаще всего установлен двухлитровый дизельный двигатель с маркировкой M47. В целом он достаточно долговечен и непривередлив. Проблемы могут возникнуть лишь с турбиной. Деталь с разборки стоит 200 – 300 долларов, но ее ресурс (250-300 тыс. км) для попавших в Украину авто “на еврономерах”, скорее всего, на исходе. Реставрация турбины дороже – примерно 500 – 700 долларов. Часто выходят из строя подушки крепления двигателя. Их цена – 50-80 долларов.

Ресурс ТНВД зависит от качества топлива

Топливная система БМВ 3 серии E46. Возможны проблемы и с топливной системой. Часто встречающаяся неисправность – дефект клапана, регулирующего давление топлива. Новый клапан стоит около 200 долларов, но поскольку неисправность распространенная, некоторые умельцы научились его ремонтировать. Сам топливный насос высокого давления служит 400-500 тыс км. Его реставрация стоит около 600-800 долларов.

Бачек системы охлаждения имеет свойство трескаться

Есть у дизельных БМВ Е46 и типичные проблемы с системой охлаждения. Регулярно выходит из строя вискомуфта вентилятора. Цена неоригинальной детали около 50 долларов, оригинал – 200 долларов. Часто лопается расширительный бачек системы охлаждения. Цена нового – 40 – 100 долларов.

Автоматическая коробка БМВ 3 серии E46 требует своевремнного обслуживания

Коробка передач БМВ 3 серии E46. Механическая коробка передач в целом надежна, к износу склонен только привод кулисы. Его ремонт стоит порядка 20-50 долларов. А вот с автоматическим коробками сложнее. Они требуют качественного масла и своевременного обслуживания. Нарушение сроков ТО, длительные пробуксовки и резкие старты со светофора быстро выводят старый автомат из строя. Ремонт его зачастую нецелесообразен по экономическим причинам. Б/у автомат с разборки стоит 600 – 1 200 долларов в зависимости от состояния и пробега.

Шаровые опоры меняются вместе с рычагами

Ходовая БМВ 3 серии E46 в целом достаточно долговечна. В наших условиях ресурс рычагов передней подвески составляет 50 – 80 тысяч километров. Цена неоригинальных - 150 – 200 долларов. Часто проседают или ломаются пружины задней подвески (по 40 – 120 долларов за штуку). Иногда выходят из строя передние ступичные подшипники, которые меняются только в сборе со ступицей (по 200 долларов за оригинал).

Читайте також: Названа точна кількість «євроблях» в Україні

Ресурс рулевой рейки не очень большой

Не отличается долговечностью рулевая рейка БМВ 3 серии E46. После 200 – 250 тыс км она, как правило требует реставрации (200 – 400 долларов). При таком же пробеге выходит из строя и насос гидроусилителя, его восстановление обойдется в 150 – 200 долларов.

Читайте также: Скільки грошей принесе державі легалізація «євроблях»?

Распорка помогает сохранить стакны передних амортизаторов

Резюме Авто24

В целом содержание дизельной BMW 3-series в кузове Е46 вполне сопоставимо с затратами на Audi A6 тех же годов выпуска. Вот только в случае с Audi ее еще можно попробовать продать на запчасти. А в случае с BMW 3-series средства, потраченные на приведенные в порядок кузова, уже не вернуть. Поэтому на разборки такие автомобили принимают менее охотно, да и платят не дорого.