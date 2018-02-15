Користувач Instagram з псевдонімом Swizzcars - приватний колекціонер зі Швейцарії, що збирає виключно італійські суперкари, створені у Маранелло.

Аби схвилювати уяву будь-якого поціновувача автомобілів, достатньо просто перерахувати назви усіх моделей, що живуть у стильному чистенькому гаражі десь у Швейцарії. Lеякі з цих авто рідкісні й уныкальны, тож колекціонеру можуть позаздрити навіть фанати марки та колеги по хоббі.

Люк Папворт – відеоблогер, що веде канал Нampshirephoto на YouTube, якимось чином зміг потрапити у святу обитель приватного колекціонера. Можливо, у цьому йому допоміг Instagram, адже власник колекції має у Інста власну сторінку. Та це не важливо, перейдемо до суті.

Ferrari F40 та F50 вже вдох можуть називатись мікроколекцією, а поряд з ними стоять ще й Enzo та LaFerrari. Додайте до цієї четвірки ще F12 та Challenge Stradale і вартість гаража перевалить за мільйон доларів.

Якщо вам про щось говорять такі назви як Dino, 308, 512BB, Testarossa, 365 GTB/4 – ви зрозумієте, чому на одному з кадрів відео помітно дівчину, що стоїть посеред гаража на колінах і немов молиться на усю цю красу. Ну добре, вона просто робить селфі, але ж їй можна було б пробачити ідолопоклонство Феррарі, чи не так?