Модель презентована одразу у кількох версіях.

Шведська компанія офіційно представила третє покоління Volvo S60. Модель відсвяткувала дебют у США, де і буде випускатись на новому заводі.

Новий Volvo S60 2019 модельного року побудований на платформі SPA, котру вже використовують інші новинки компанії – кросовери XC60 і XC90, седан S90, а також універсали V60 і V90. Завдяки новому шасі довжина автомобіля помітно збільшилась – на 126 мм. Загалом же габарити S60 становлять 4761/2040/1431 мм, відстань між осями – 2872 мм. Дизайн новинки передбачувано продовжує стилістику сучасних моделей марки.

Двигуни і комплектації Volvo S60

S60 – перша модель Volvo, яка буде продаватися без дизельного двигуна, оскільки фірма активно переходить на електричні силові установки. Наразі ж покупцям запропонований вибір між чотирма версіями Volvo S60: обравши модель з індексами Т5 і Т6, замовники отримають автомобіль з 2-літровим бензиновим двигуном потужністю 249 та 310 к.с., відповідно. Версії T6 та T8 Twin Engine AWD передбачають плагін-гібридні установки з віддачею у 340 і 400 к.с. Усі версії моделі, окрім Т5, мають повнопривідну трансмісію. А двигун Т8 дозволяє замовити для Volvo S60 пакет оснащення Polestar Engineered, що включає великі колісні диски особливого дизайну, поліпшені гальма, підвіску та блок керування двигуном, що збільшує віддачу мотора до 415 к.с.

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Одночасно з новим седаном S60 компанія Volvo представила і його універсальну версію V60. Наразі універсал серії 60 має лише один двигун – Т6 потужністю у 316 к.с. і на північноамериканському ринку доступний у двох комплектаціях Inscription та Momentum.

Volvo S60, як і V60, має надзвичайний рівень безпеки, завдяки великій кількості передових систем, що входять у базове оснащення і доповнюються додатковими опціями. Більше того, серія 60 отримала систему напівавтономного управління Pilot Assist, котра здатна виконувати усю роботу водія на швидкості до 130 км/год.

Фото: Третє покоління Volvo S60 та V60, 2019 модельний рік / Volvo

Ціни Volvo S60 та V60

Седан S60 буде пропонуватися у трьох комплектаціях: Momentum, R-Design та Inscription. Базова версія – передньопривідний S60 T5 Momentum у США оцінено в $36 795, вартість T5 R-Design починається від $42 895, тоді як T5 Inscription обійдеться мінімум у $43 895. Модель з позначкою T6 коштуватиме від 41 295 до 48 395 доларів, залежно від рівня виконання. Топові T8 R-Дизайн та T8 Momentum оцінюються у $55 395.

При цьому Volvo S60 буде пропонуватись за підпискою через сервіс Care by Volvo. Пропозиція передбачає можливість “узяти в оренду” S60 T6 Momentum за 755 доларів на місяць. S60 T6 AWD R-Design обійдеться у $850 на місяць. Головними конкурентами преміального “шведа” стануть Mercedes-Benz C-Class, BMW 3 Series, Audi A4, Jaguar XE. Деякі з них також пропонують можливість “придбання” автомобіля через підписний сервіс.

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