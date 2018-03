Цього року це вже другий титул для шведських автомобілів. Першим був Volvo XC40, що став "Автомобілем року у Європі", тепер до нього приєднався XC60, котрий став переможцем World Car of the Year.

За всю історію конкурсів World Car of the Year шведська марка Volvo вперше здобула перемогу. Великий кросовер XC60 став абсолютним лідером голосування.

У журі конкурсу “Всесвітній автомобіль року” входять 82 автомобільних журналіста з різних країн світу. На початку березня була названа трійка фіналістів, з яких жюрі і вибрало переможця. Окрім головного переможця, судді конкурсу визначили також перші місця в інших номінаціях. Кросовер Range Rover Velar став кращим за дизайном, електрокар Nissan Leaf нового покоління завоював титул World Green Car of the Year (“Зелений автомобіль року”), спортивний седан BMW M5 отримав нагороду як World Performance Car of the Year (“Спортивний автомобіль року”), Audi A8 названий кращим “Розкішним автомобілем року”, а компактний Volkswagen Polo завоював звання кращого у категорії “міські автомобілі”.

