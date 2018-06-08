Компанія Mercedes-Benz запропонувала своїм клієнтам програму підписки. Це коли ви по суті не купуєте автомобіль, а берете його в оренду за фіксовану суму в місяць. А зі зміною поколінь отримаєте нову модель.
Завдяки їй машини можна змінювати “як рукавички” - доступні майже всі моделі марки. Таким чином можна в залежності від своїх потреб на даний момент міняти автомобіль.
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Варто відзначити, що поки вона працює тільки в США. Програма має особливості в різних штатах. В Нешвіллі, наприклад, базова програма підписки під назвою Signature коштує $ 1 095 в місяць і надає передплатникам доступ до наступних автомобілях:
• седан, купе або кабріолет C 300,
• кросовери CLA 45, GLC 300 і GLC 300 Coupe,
• родстер SLC 300.
Більш високий рівень - Reserve - стоїть на $ 500 дорожче і звичайно ж дозволяє використовувати більш круті машини:
• седан або купе C 43,
• седан E 300,
• купе або універсал E 400,
• кросовери GLC 43 і GLE 350,
• родстер SLC 43.
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А ось в Філадельфії Reserve - це базовий рівень, який коштує $ 1 595. Але замість SLC 43 їм запропонують седани і кабріолети E 400. А топовий варіант підписки тут - Premier: за $ 2 995 на місяць можна розраховувати на C63 S, E63 S, S 560, GLE 63 S і GLE 63 S Coupe, а також на GLS 550, G 550 і SL 550!