Компанія Mercedes-Benz запропонувала своїм клієнтам програму підписки. Це коли ви по суті не купуєте автомобіль, а берете його в оренду за фіксовану суму в місяць. А зі зміною поколінь отримаєте нову модель.

Завдяки їй машини можна змінювати “як рукавички” - доступні майже всі моделі марки. Таким чином можна в залежності від своїх потреб на даний момент міняти автомобіль.

Читайте також: Німецький уряд погрожує Daimler штрафом у $4,4 мільярди

Варто відзначити, що поки вона працює тільки в США. Програма має особливості в різних штатах. В Нешвіллі, наприклад, базова програма підписки під назвою Signature коштує $ 1 095 в місяць і надає передплатникам доступ до наступних автомобілях:

• седан, купе або кабріолет C 300,

• кросовери CLA 45, GLC 300 і GLC 300 Coupe,

• родстер SLC 300.



Більш високий рівень - Reserve - стоїть на $ 500 дорожче і звичайно ж дозволяє використовувати більш круті машини:

• седан або купе C 43,

• седан E 300,

• купе або універсал E 400,

• кросовери GLC 43 і GLE 350,

• родстер SLC 43.

Читайте також: Автодилери-шахраї ошукали українців на 7 мільйонів гривень

А ось в Філадельфії Reserve - це базовий рівень, який коштує $ 1 595. Але замість SLC 43 їм запропонують седани і кабріолети E 400. А топовий варіант підписки тут - Premier: за $ 2 995 на місяць можна розраховувати на C63 S, E63 S, S 560, GLE 63 S і GLE 63 S Coupe, а також на GLS 550, G 550 і SL 550!