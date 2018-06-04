Це ледь не половина чистого річного прибутку компанії

Німецький міністр транспорту Андреас Шеуер погрожує штрафом автогіганту Daimler через скандал дизельними Mercedes-Benz Vito.

Як повідомляє німецьке видання Spiegel, минулого понеділка відбулась зустріч президента Daimler Дітера Цетше з Андреасом Шеуером. Бесіда проходила за закритими дверима і хід розмови залишається таємницею, та причиною для зустрічі став недавній скандал, що стосувався автомобілів Mercedes-Benz. Контролюючі органи виявили, що дизельні моделі мікроавтобусів Vito обладнано програмами, що змінюють покази про рівень шкідливих викидів.

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Не розкриваючи своїх джерел, Spiegel повідомляє, що Шеуер хотів дізнатись від голови автоконцерну, у скількох ще моделях виробника може бути виявлено таке обладнання та про яку кількість автомобілів йдеться. За інформацією німецького видання, мова йде про 750 тисяч автомобілів, за кожен з яких міністерство може накласти штрафи в розмірі до 5000 євро за автомобіль. Відтак Daimler повинен буде сплатити уряду 3,75 мільярди євро, що дорівнює $4,4 млрд. Це чимала сума навіть для такого гіганта автоіндустрії, як Daimler, оскільки у 2016 році чистий прибуток корпорації склав $10,3 млрд.

Минулого місяця корпорація Daimler відкликала фургони Vito, оснащені 1,6-літровими дизельними двигунами, оскільки вони порушили норми допуску викидів. Однак керівництво компанії заявило про свій намір оскаржувати рішення уряду, заявивши, про незгоду з класифікацією свого програмного забезпечення як незаконного.

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