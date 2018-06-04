Схоже, торгові війни США та Євросоюзу лише розпалюються. Дональд Трамп намагається захистити власний ринок, та ризикує отримати симетричну відповідь.

Європейський Союз готується ввести штрафні мита на бурбон і мотоцикли Harley-Davidson, якщо США обмежать доступ європейських компаній до свого ринку сталі та алюмінію. Про це повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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До сих пір Європейський Союз утримувався від публічних коментарів на цю тему. Однак, за даними видання, якщо обмеження на імпорт торкнуться діяльності європейських компаній, ЄС може відреагувати протягом декількох днів.

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Європейці також хочуть, щоб додаткові мита були накладені на продукти, економічно важливі для оточення Дональда Трампа. Наприклад, на мотоцикли Harley-Davidson. Штаб-квартира виробника знаходиться в штаті Вісконсін, звідки походить спікер Палати представників республіканець Пол Райан.