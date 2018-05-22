Генеральний директор асоціації авто імпортерів ВААІД Олег Назаренко пропонує Україні в односторонньому порядку визнавати сертифікати на автомобілі виробників Європи, Японії та США.

Підписаний президентом закон, який скасовує сертифікацію перед митним оформленням автомобіля, нічого фактично не змінює. Сертифікат відповідності на ввезений автомобіль все одно потрібно робити, і надавати для реєстрації автомобіля в Сервісний центр МВС.

Генеральний директор Всеукраїнської асоціації авто імпортерів ВААІД Олег Назаренко в інтерв’ю “Обоз ТВ” заявив, що будь-яку сертифікацію автомобілів в Україні потрібно відмінити. “Уявіть ситуацію: німці сертифікують цей свій “Мерседес”, коли його виготовляють, на відповідність усім європейським нормам, а потім наші доморощені фахівці в Україні починають перевіряти, чи правильний цей “Мерседес”, чи не шкідлива шкіра на його сидіннях. Це взагалі смішно”, – зазначив він.

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За його словами, поки що українські чиновники не готові піти на скасування сертифікації для провідних автомобілебудівних країн.

“Нам потрібно автоматично визнати європейські сертифікати і виготовлені в Європі, Японії, Америці автомобілі без усіляких сертифікацій. Але коли я розмовляю з чиновниками, то чиновники кажуть, що потрібне взаємне визнання сертифікатів, а договір про взаємне визнання сертифікатів у нас підписаний тільки з В’єтнамом, “нехай німці наші сертифікати теж визнають”. Виходить ось такий глухий кут”, – наголосив Назаренко.

Експерт впевнений, що Україні в цій ситуації варто було б відмовитися від взаємного визнання сертифікатів і зробити першій крок у цьому напрямку.

“Нам треба піти назустріч і без взаємного визнання сказати, що ми визнаємо європейські сертифікати і ніякої сертифікації нам більше не треба”, – вважає експерт.

Нагадаємо, коли треба пред’являти сертифікат Євро5.