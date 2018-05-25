Імпортер німецької марки в Україні розіслав споживачам, які придбали в офіційних дилерів VW Golf Sportwagen, інформацію про невідповідність сертифікатів на них.

Прес-служба німецької компанії Volkswagen AG та імпортер цих автомобілів в Україні австрійська компанія "Порше Україна" розмістила на своїх сайтах такі повідомлення:

"Компанія Порше Україна перевіряє наявність можливих невідповідностей, що мали місце в процесі отримання сертифікату на імпортовані автомобілі Volkswagen, моделі Golf Sportwagen (Variant).

У нас є підстави вважати, що були виявлені невідповідності в процесі отримання сертифікату для автомобілів моделі Golf Sportwagen (Variant) у кількості 2800 одиниць в Україні. Це автомобілі мексиканського виробництва, які були імпортовані компанією Порше Україна, починаючи з вересня 2017 року.

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На даний момент ми інтенсивно працюємо над з'ясуванням фактів, а також над пошуком сприятливого для клієнтів рішення. З цією метою ми знаходимося у процесі офіційної комунікації з відповідними державними установами. Як тільки у нас буде інформація щодо подальшого плану дій, ми в найкоротші строки повідомимо про це".

Подібні листи також отримали й власники автомобілів VW Golf Sportwagen, які придбали ці автомобілі у офіційних дилерів. В листах зазначено, що "у нас не має жодних підстав вважати, що якимось чином порушені або обмежені безпечність автомобіля або його готовність до експлуатації".

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В повідомленнях не вказано, які проблеми можуть чекати на власників цих авто: "На жаль, на даний момент ми не можемо надати Вам більш розширеної інформації. Ми з високою інтенсивністю працюємо над з’ясуванням фактів і над пошуком сприятливого рішення для клієнтів вказаних автомобілів... Дякуємо за розуміння, - говориться в повідомленні для власників мексиканських "Гольфів".

Нерозпродані VW чекають на сертифікацію.

Нагадаємо, що велика партія VW Golf Sportwagen, яка була вироблена на заводі у Мексиці та призначалася для ринку США, "зависла" на складах компанії з 2015 року після скандалу "дизельгейт". Адже після виявлення обману компанією Volkswagen щодо норм шкідливих викидів дизельних двигунів, всі "Фольксвагенівські" дизельні авто заборонили продавати у США. Ці машини були направлені на інші ринки, в тому числі український, де діють менш жорсткі вимоги з екології (наразі – Євро 5). Тут вони продавалися за дуже привабливими цінами (від 18 тис. доларів), на машини вишикувалися черги. Volkswagen кілька місяців поспіль утримував лідерство на українському ринку.

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Разом з тим, виготовлені на американському континенті автомобілі не відповідають ще ряду європейських стандартів. Зокрема, за світлотехнікою (напрямок пучка світла, колір та розташування світлових приладів), інформування водія (спідометр в милях, борткорп’ютер англійською мовою), відображення в зеркалах заднього виду тощо.

На приборній панелі мексиканського VW - позначки в милях та км

Перед продажем та сертифікацією в Україні імпортер змінював ряд характеристик та комплектацій, щоб автомобілі відповідали європейським нормам. Та, вочевидь, не змінив не усі. Як в такому випадку компанії вдалось отримати сертифікат відповідності, залишається невідомим. Ще одна можлива причина скандалу - неправильне оформлення сертифікатів. Ходять чутки, що замість сертифіката на партію машин імпортер видавав сертифікати на одну машину, але "прив'язав" їх до всіх авто, що приходять в Україну. Втім, зараз саме цим питанням займаються відповідні органи.

Редакція "Авто24" направила відповідні запити в Міністерство інфраструктури та компанію "Порше Україна" та повідомить читачів, як тільки отримає від них додаткову інформацію.

Нагадаємо, що головного винуватця дизельгейту посадили на 7 років.