Ця автомобільна стоянка - справжнє кладовище. Тут зберігаються автомобілі, котрі компанія Volkswagen викупила у власників та дилерів, після скандалу, відомого як "Дизельгейт".

У рамках компенсації за “Дизельгейт” Volkswagen викупив 335 тисяч автомобілів у США, виплативши більше $7,4 мільярдів доларів. Лише частина з них будуть модернізовані і продані заново у той час як переважна більшість потрапить в утиль.

Нові автомобілі, котрі не покидали автосалонів, Volkswagen планує знову продати, після проведення певних робіт з двигуном та вихлопною системою. Автомобілі ж, які були викуплені компанією у приватних власників, перетворяться на металобрухт.

Загалом компанія Volkswagen погодилась виплатити більше $25 мільярдів власникам дизельних машин, автодилерам владі різних штатів та уряду США. Ця сума включає і вартість викуплених у покупців 500 тисяч автомобілів.

До кінця 2017 року компанія Volkswagen вже викупила 335 тисяч автомобілів, перепродала 13 тисяч та утилізувала близько 28 тисяч машин. Станом на кінець минулого року на різних площадка у США зберігалося близько 294 тисяч дизельних Volkswagen.

На цих фото від агентства Reuters показана одна зі стоянок, на яких зберігаються дизельні Фольксвагени. Це одна з найбільших подібних площадок. Вона знаходиться у Каліфорнії на території колишньої бази ВПС. Тут просто неба зберігається більше 20 тисяч автмообілів. Подібних площадок у США налічується 37.

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