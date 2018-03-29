Відео показує дику "кішку", що полюбила англійський позашляховик за ніжну шкіру на його кріслах.

Небезпека на цих кадрах здається нікого не хвилює – доки дика тварина розважається у салоні Land Rover, водій спокійно сидить за кермом.

Пригода трапилась у національному заповіднику Серенгеті у Танзанії. “Це відео з мого останнього Safari”, – написано у коментарі до посту у Instagram. “Ми зіткнулися з кількома гепардами, які відпочивали під полуденним сонцем. Ми зупинялися на обід поруч, спостерігаючи за ними. Через деякий час вони встали і почали рухатися. Вони наблизились до транспортного засобу, дві найменші тварини “вломилися” у наш автомобіль. Гепарди використовують підвищення для огляду навколишнього простору. Очевидно, наш автомобіль являв собою підходящу платформу для розвідки. Перш ніж ми встигли щось зрозуміти, один гепард стрибнув на капот машини, а інший по запасному колесу на дверцятах багажника проліз у заднє вікно.

Мій пасинок Брітт, що був за кермом, завдяки нашому досвідченому гіду Алексу Мнянгабе, залишався спокійним і попросив зняти його на камеру. Хоча Брітт злякався, ми не відчували від гепардів ніякої загрози. Після короткого знайомства гепарди залишили автомобіль та його пасажирів у спокої та відправились на полювання. Дивний досвід, який ми ніколи не забудемо”, – написав Пітер Хайнштейн.

Справді, цікавий досвід. Добре, що усе закінчилось добре.

Допис, поширений Peter Heistein (@peterheistein) 28 Бер 2018 р. о 10:59 PDT

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