Прокуратура США порушила серію кримінальних справ проти топ-менеджерів концерну Volkswagen. Всі звинувачення пов'язані зі скандалом з приводу дизельгейта.

Вирок винесений одному з керівників Volkswagen of America, якого вдалося затримати - Оліверу Шмідту. Окружний суд Східного Мічигану засудив його до семи років тюремного ув'язнення. Також його зобов'язали виплатити штраф у розмірі 400 тис. доларів. Суд повністю задовольнив вимоги звинувачення.

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Олівер Шмідт – один з шести топ-менеджерів, проти яких у США були порушені кримінальні справи. Він останнім покидав Америку, і ФБР заарештувало його в аеропорту. Очікуючи на рішення суду, він вже провів за ґратами майже рік. Його відмовилися випускати під заставу.

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Раніше Олівер Шмідт керував департаментом Volkswagen з інжинірингу та екології в Мічигані. На думку обвинувачення, саме він є ключовою фігурою, що створила грандіозну екологічну аферу. Шмідт знайшов спосіб обійти суворі екологічні вимоги на етапі тестування, що дозволило приховати реальні показники від американських регуляторів.

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Спочатку Йому загрожувало 169 років ув'язнення. Але співпраця зі слідством дозволила звинувачуваної стороні знизити необхідний термін ув'язнення. Під час судового засідання Олівер Шмідт попросив вибачення у всіх, хто постраждав від його дій. На суддю щиросерде визнання враження не вчинило.

На мою думку, ви є ключовою фігурою в цій схемі, — цитує суддю Коха агентство Reuters. — У своїх діях ви бачили шанс піднятися по кар'єрних сходах.

Іншим співробітникам Volkswagen of America вдалося відлетіти раніше і сховатися в Німеччині. Уряд Німеччини відмовилося видавати своїх громадян. Всі обвинувачені США топ-менеджери оголошені у міжнародний розшук – їх можуть заарештувати в будь-якій іншій країні та видати Сполученим Штатам.