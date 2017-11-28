Volkswagen Golf по праву вважається одним із законодавців автомобільної моди. При створенні автомобілів С-класу на нього рівняються практично всі автомобільні компанії світу.

Історія моделі почалася в 1974 році з першого покоління VW Golf. Через рік з'явилася його "гаряча" версія GTI. Вона була оснащена достатньо потужним двигуном і вагою всього 890 кг. Розгін до сотні у першого хот-хетча займав 9 секунд. Не багато за нинішніми мірками? Але у свій час такі динамічні характеристики звучали дуже переконливо.

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Ентузіасти з Donut Media створили ролик, що демонструє еволюцію моделі протягом усієї 40-річної історії - з першого по нинішнє, сьоме покоління. Відео чітко дає зрозуміти, що хетчбек змінювався неспішно, в кожному наступному поколінні зберігаючи більшість рис свого попередника.