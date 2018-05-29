Раніше компактні кросовери створювали на базі хетчбеків. У Volvo вирішили піти іншим шляхом: новий хетч V40 йде слідом за паркетником XC40.

Поки що перед нами – уявний Volvo V40 у баченні дизайнера Клебера Сільва. Та варто визнати, що виглядає цей рендер дуже правдоподібно.

Рендер було створено на основі дизайну двох моделей: компактного хетчбека Lynk & Co 4, кросовера Volvo XC40 та універсала Volvo V60.



Фото: Рендер 2019 Volvo V40 / Kleber Silva

Наразі відомо, що нове покоління V40 позбудеться застарілої платформи Ford та “пересяде” на нову архітектуру Common Modular Architecture, створену Volvo спільно з материнською компанією Geely.

У списку перспективних силових агрегатів для V40 значаться як традиційні бензинові й дизельні двигуни, так і електрифіковані. Базовим має стати півторалітровий бензиновий турбо-мотор, дорожчі версії матимуть гібридні установки, а вінчатиме список комплектацій повністю електрична версія моделі.

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