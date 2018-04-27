Volvo XC40 з гібридною силовою установкою обіцяє стати найдорожчою комплектацією моделі. При цьому новинка побудована на платформі китайського седана.

Гібридний Volvo XC40 поповнить список комплектацій моделі на початку 2019 року. Це будуть виключно передньоприводні автомобілі.

На сьогодні найдорожчою версією XC40 є T5 AWD, та починаючи з наступного року його місце займе Volvo XC40 T5 Twin Engine. Гібрид побудований на базі седана Geely Borui, відомого також як Emgrand GT.

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Потужність кросовера виробник не назвав, залишивши поле для роздумів та здогадок, але відомо, що бензиновий турбомотор видає 156 кінських сил. Хоча видання Autocar повідомляє, що бензиновий півторалітровий агрегат продукує 180 “сил”, а електромотор додає ще 79, тож загальна потужність сягає 260 к.с. У будь-якому разі поєднується силова установка виключно з 7-ступеневим “роботом”, що передає оберти на передню вісь автомобіля.

Важливішим за потужність представники марки вважають показник витрати пального. Volvo стверджує, що XC40 T5 Twin Engine у середньому “вживає” 1,5 літрів на 100 кілометрів.

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