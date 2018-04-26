Це перше живе зображення серійної моделі хетчбека з лінійки електрокарів I.D.

Volkswagen готується до випуску першого автомобіля з серії I.D. – так виглядатиме електричний хетчбек Golf-класу. Відомо й ім’я електромобіля.

Як і інші I.D., цей хетчбек побудовано на платформі MEB. Він побачить світ раніше за кросовер I.D. Crozz, мінівен I.D. Buzz та седан I.D. Vizzion.

За інформацією видання Bild електричний хетчбек матиме назву Neo. Представити його мають наприкінці наступного року. Як зазначив минулого року виконавчий директор Volkswagen, автомобіль розраховують продавати “приблизно на 7-8 тисяч доларів дешевше, ніж Tesla Model 3”, що означає близько 30 тисяч доларів.

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