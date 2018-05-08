Обмін даними між автомобілями Вольво дозволить знизити аварійність та економити на пальному.

Автомобілі марки Volvo вже давно заслужили собі славу за неперевершену надійність та безпечність. Фірма не зупиняється на досягнутому, поліпшуючи водіння день за днем. Цього разу шведи вирішили навчити вантажівки та легкові автомобілі спілкуватись між собою.

Компанії Volvo Cars і Volvo Trucks об'єднають свої хмарні сервіси для безперервного обміну даними між автомобілями в реальному часі. Такий зв'язок називають С2С або V2V – Сar to Сar або Vehicle to Vehicle. Легковики і вантажівки Volvo будуть надсилати у хмарний сервіс повідомлення про нештатні ситуації, наприклад зупинку з увімкненим сигналом “аварійки”. Таким чином автомобіль зможе отримати повідомлення про те, що попереду посеред траси зупинилась машина, про що сповістить водія – це дозволить заздалегідь підготуватись до ускладнень та уникнути прикрих несподіванок.

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Уже в цьому році обрані вантажівки Volvo будуть ділитися даними з легковими Volvo, обладнаними системою Hazard Light Alert (мережеве попередження про аварійку), з 2016-го вона є стандартом на машинах 60-й і 90-ї серій, а також кросоверах XC40, що продаються у Швеції та Норвегії.

При цьому вся передана інформація – анонімна, тобто відстежити по ній конкретний автомобіль неможливо. В майбутньому точно таким же чином може працювати автоматичне попередження машин про слизьку дорогу або туман.

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