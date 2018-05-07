Ціни на пальне зростають по всьому світу - у середньому на 6,1% за останні три місяці. Експерти проаналізували данні 61 країни та підготували вельми показову інфографіку. Ми додали до списку країн і Україну.

Проаналізувавши статистичні данні по 61 країні світу, аналітики видання Bloomberg підготували порівняльну інтерактивну карту, що показує розбіжності у ціні на бензин.

Для зручності усі ціни ми будемо наводити у доларах США, хоча сайт Bloomberg дозволяє обрати валюту тієї держави, якою цікавиться користувач. Дані наводяться за трьома категоріями: “Вартість бензину”, “Доступність” та “Абсолютна вартість”. Перша категорія показує власне ціну на бензин у тій чи іншій країні, друга – співвідношення середнього денного заробітку громадянина до вартості бензину, а остання – середній річний об’єм споживання пального одним водієм (автомобілем) та відношення до річної зарплатні.

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Вартість

Неймовірно, та літр бензину у Венесуелі коштує усього один цент! Звичайно, ця ціна сформована штучно, завдяки президентському указу, який знизив вартість пального на 6000 відсотків. Ближчими до реальності є показники трійки лідерів: Іран ($0.26), Кувейт ($0.35) та Єгипет ($0.37). А найдорожчий бензин – у місті-державі Гонконг, жителі якого платять по 2,08 долари за літр “дев’яносто п’ятого”. Трохи дешевше коштує бензин у Норвегії та Нідерландах – $2.07 та $1.98, відповідно.

Доступність

Цікаво, що Венесуела вважається бідною країною, та середній денний дохід одного громадянина цієї країни становить 50.93 долари. Таким чином, статистично, жителі Венесуели витрачають на один літр бензину 0,00% від своїх доходів. Знову ж таки, ці цифри не є показовими, а скоріше “показушними”. Трійка лідерів цієї категорії виглядає наступним чином: Кувейт – при денному доході у $82,42 вартість літра бензина складає 0,42% від цієї суми; Люксембург – денний дохід $328,45, літр бензину 0.45%; США – денний дохід $170.28, на літр бензину витрачається 0.46% з цієї суми.

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Абсолютна вартість

Ані слова про Венесуелу. Під номером 2 у списку – Гонконг. Жителі цього міста-держави купують у середньому 113.77 літрів бензину, витрачаючи на нього усього 0.49% своєї річної зарплатні. Варто зазначити що середній річний дохід мешканця Гонконгу становить $48 351. Далі у рейтингу стоїть Турція. Середньостатистичний водій цієї країни купує усього 36.16 літрів пального протягом року, тож витрати на бензин складають лише півпроцента від річних статків. У Китаї середнє споживання пального на одного водія складає 44.86 літри, що “з’їдає” 0.52% річного бюджету китайського автовласника.

Як зазначалось вище, Україна не потрапила у список країн, для яких було проведено аналіз, тож цю інформацію ми зібрали самотужки. На сьогоднішній день середня вартість бензину в нашії державі складає $1.11. За данними Мінфін середня зарплата в Україні станом на березень цього року становить 8382 гривні, що за поточним курсом Нацбанку дорівнює 318.3 долари США. Поділивши 318.3 доларів місячного доходу на 30 днів, отримаємо 10,61 долар на добу.

З цього випливає, що українці платять за кожен літр бензину більше 10 відсотків своїх щоденних статків. Більше платять лише філіпінці (11.39%), пакістанці (17.84%) та мешканці Індії (20.11%). Нажаль нам не вдалось вивести “Абсолютну вартість”, оскільки немає данних про об’єми споживання пального. Однак неважко здогадатись, що витрати на бензин для наших водіїв становлять значно більше, ніж 0.5%.

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